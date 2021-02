Soldaten kritisierten Ende Januar die fehlende Einhaltung der Corona-Vorschriften in der Unteroffizierschule des Heeres in Delitzsch. Sie berichteten von der Sorge einer Ansteckung. Nun nimmt auch das übergeordnete Ausbildungskommando in Leipzig Stellung.

Die Bundeswehr bildet jedes Jahr mehr als 5000 Soldaten in der Unteroffizierschule des Heeres (USH) in Delitzsch aus. Statt der sonst üblichen 1700 Bundeswehrangehörigen, die vor Corona in der Feldwebel-Boldt-Kaserne lernten oder arbeiteten, sind es aktuell 700 bis 750 Lehrgangsteilnehmer und 300 Mitarbeiter des Stammpersonals – also gut 700 Menschen weniger. Quelle: Mathias Schönknecht