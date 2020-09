Ausbildungsmesse zieht in Delitzsch trotz Corona die Besucherscharen an

Delitzsch

„Wir wollen ausbilden“, das war am Sonnabendvormittag der wohl meist ausgesprochene Satz in der Turnhalle des Beruflichen Schulzentrums „Dr. Hermann Schulze-Delitzsch“. Dort warben Ausbildungsunternehmen für sich. Der Besucheransturm übertraf dabei die Erwartungen der Organisatoren.

Messe nur unter Auflagen möglich

Uta Schladitz, Amtsleiterin beim Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft, machte die 13. Ausbildungsmesse gemeinsam mit Germaine Schleicher, Koordinatorin für Berufsschul- und Studienorientierung, sowie einem starken Team im Schulterschluss von Landratsamt, Berufsschulzentrum und der Arbeitsagentur möglich.

Bis Juni hatte die Messe noch auf der Kippe gestanden, nun konnte sie unter Hygieneauflagen stattfinden. Betriebe, vor allem aus der näheren Region, stellten sich den Fragen der Mädchen und Jungen, die teilweise mit ihren Eltern vor Ort waren.

Nähe zum Wohnort ist Bewerbern wichtig

Die Glesiener Haustechnik ist ein Handwerksbetrieb, der regelmäßig bei der Messe um Lehrlinge wirbt. An ihrem Stand konnten sich Interessierte gleich praktisch ausprobieren. Der Auszubildende Julius Maximilian Dohr präsentierte dort seinen Arbeitsalltag. Er zeigte dem 14-jährigen Raphael den Umgang mit Werkzeugen, die in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik notwendig sind.

Der Jugendliche war an diesem Sonnabend selbstständig auf der Messe unterwegs: „Ich würde gern Anlagenmechaniker werden, habe aber noch zwei Jahre Zeit, und will mich heute schon einmal umschauen. Die Glesiener Haustechnik habe ich schon im Sinn, weil es ein Betrieb ist, der ganz in meiner Nähe ist “, sagte er.

Unterschiedliche Branchen stellen ihre Arbeit vor

Praktisch ging es auch am Tisch von Stefanie Fahlteich zu. Sie warb für die Ausbildung zur Pflegefachkraft. An einer anatomischen Übungspuppe zeigte sie die Funktionsweise eines Beatmungsbeutels. Die beiden Mädchen Pauline Kunze und Sarah Römling probierten ihn selbst aus und bekamen im Anschluss eine Vitaminspritze von der Pflegerin überreicht.

Im Außenbereich waren Landwirtschaftsbetriebe vor Ort. Ein Fahrsimulator für Traktoren zog vor allem männliche Besucher an, die sich gern von Alexander Gey von der Fachschule Döbeln die Technik erklären ließen.

Corona-bedingtes Digitalangebot soll ausgebaut werden

In diesem Jahr lief erstmalig eine digitale Komponente parallel zur Messe. Die Fachkräftesafari, eine virtuelle Tour zur Ausbildungsmesse, machte es möglich, mit Smartphone, Tablet oder Laptop auch virtuell teilzunehmen, sich zu informieren oder mit Experten zu chatten.

Ein Ausbau des schon bestehenden Beratungsangebots unter www.fachkraeftesafari-nordsachsen.de ist geplant.

