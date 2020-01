„Salonfähig“ heißt eine neue Dokusoap, die am 20. Januar bei Vox auf Sendung geht. Thema ist das breite Spektrum an Schönheits- und Wellness-Behandlungen. In der ersten Woche öffnen fünf unterschiedliche Unternehmen aus Leipzig, Taucha und Delitzsch ihre Türen für die Kamera.