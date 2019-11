Ausgesetzter Kangal Ole wird im Tierheim Delitzsch aufgepäppelt

Delitzsch/Laue

Der am vergangenen Wochenende auf besonders dreiste Art ausgesetzte Kangal-Mischling lebt sich gut im Tierheim Delitzsch ein. Dort hört er nun erstmal auf den Namen Ole, kommt gut mit anderen Hunden und scheinbar auch mit Katzen klar. Sein Fall ist besonders erschütternd und hat die Gemüter auf lvz.de und Facebook erhitzt, es ist leider aber kein Einzelfall.

Kein Einzelfall

Bislang Unbekannte hatten den großen Hütehund vermutlich in der Nacht zum Sonntag im Tierheim ausgesetzt. Dazu waren sie dort eingebrochen, indem sie einen Zaun durchtrennten und ein Loch schufen. Der Hund wurde schließlich vermutlich nachts oder in den frühen Morgenstunden angebunden und war dann am Sonntag gegen acht Uhr morgens von den Tierschützern gefunden worden, als sie zum Dienst antraten. „Dieser Fall ist besonders dreist“, schildert Simone Ewald vom Tierschutzverein, „dass aber Hunde direkt bei uns vor der Tierheimtür ausgesetzt werden, kommt leider immer wieder vor.“ Etwa drei- bis viermal jährlich geschieht das. Noch häufiger ist es bei Katzen der Fall, vor allem bei Jungtieren wird das Aussetzen am beziehungsweise im Heim genutzt. Dann werden Körbe oder Kartons mit kleinen Kitten vor dem Zaun abgestellt oder im schlimmsten Fall drüber bugsiert.

Hund ist abgemagert

Man kann deutlich erkennen, wie abgemagert der Hund ist Quelle: Wolfgang Sens

Von Christine Jacob