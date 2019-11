Ausgezeichnet: Delitzsch punktet beim Klimaschutz

Delitzsch

Fast schon Routine, aber auch wieder nicht: DerEuropean Energy Award (EEA, Europäische Energie-Auszeichnung) für kommunalen Klimaschutz geht zum vierten Mal nach Delitzsch. „Das letzte Mal hatten wir Gold-Status erreicht. Dort sind wir diesmal nicht gelandet“, kommentiert Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos) das Ergebnis.

Die Delitzscher Delegation freut sich bei der über die erfolgreiche Verteidigung des Energy-Award-Titels, der bei der 12. Jahrestagung „Kommunaler Energie-Dialog Sachsen" verliehen wurde.. Quelle: DANIEL KOCH

Gold gibt es ab 75 Prozent der möglichen zu vergebenden Punkte. Aber diesen Rang schaffte diesmal unter den neun ausgezeichneten sächsischen Städten und Gemeinden allein Chemnitz. Delitzsch erreichte 318 von 440 Punkten, blieb mit 72,5 Prozent knapp darunter. Seit 2006 nimmt die Stadt an dem Programm teil. Doch womit wurde gepunktet? Was bewirkt der Preis?

Zukunft Stadtgrün

„Bewertet werden Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude, Ver- und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation“, zählt Schöne auf. Die Loberstadt wurde bei der Preisverleihung in Dresden besonders für das ausgewiesene Gebiet „Zukunft Stadtgrün“ gewürdigt. „Mit diesem Programm wird die urbane grüne Infrastruktur in der Stadt mit den angrenzenden Landschaftsräumen verbessert und vernetzt“, so die Sächsische Energie-Agentur, die den EEA vergibt. In Bereichen hoher Hitzebelastung wird ein fußläufig erreichbarer und von Kraftfahrzeugen freier Grüngürtel erhalten und ausgebaut. Dazu gehört der Wallgraben, der als Gewässer zum Klimaausgleich beträgt. Zudem sollen auf Flächen abgerissener Wohnblöcke grüne Erholungsoasen und Kaltluftschneisen entstehen.

Stadtquartiere unter der Klima-Lupe

In Delitzsch werden einzelne Stadtquartiere gezielt unter die Lupe genommen, um Möglichkeiten für Klimaverbesserungen zu prüfen. Dass derzeit gerade die Erschließung zur Fernwärmeanbindung für 16 Altneubau-Blöcke mit 364 Wohnungen im Delitzscher Norden läuft, kann als eines der Ergebnisse angesehen werden. Wohnungsbaugenossenschaft „Aufbau“ und Stadtwerke Delitzsch (SWD) arbeiten hier zusammen. Überhaupt spielen die SWD beim Nachhaltigkeitskurs der Stadt eine große Rolle. Sie haben schon vielfach Blockheizkraftwerke in Wohnhäuser eingebaut, die sowohl Wärme als auch Strom erzeugen. Auf vielen Delitzscher Dächern stehen Solaranlagen.

Schulung für Hausmeister

Generell werden kommunale Gebäude auf Verbesserung der Energieeffizienz untersucht, bei Sanierung und Neubau neueste Technik genutzt. „Das reicht bis zu Hausmeisterschulungen, damit diese auch effizient bedient wird“, erläutert Schöne. Auch fährt die Stadtverwaltung inzwischen drei Elektro-Fahrzeuge, wird die Straßenbeleuchtung energieeffizient umgerüstet. Bei neuen Bebauungsplänen ist die Versickerung von Niederschlagswasser auf den Grundstücken erste Wahl. Was wiederum dem natürlichen Wasserhaushalt zu Gute kommt.

Die Loberstadt wirkt nicht für sich allein. Seit 2013 unterhält sie eine Know-how-Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Schowkwa. Fürs Integrierte Stadtentwicklungskonzept wird mit der Fachhochschule Erfurt zusammengearbeitet.

Gutes Klima fürs Klima

Sicher seien viele Punkte auch in anderen Kommunen selbstverständlich, schätzt Schöne ein. Doch ist der EEA mehr als die Summe der einzelnen Teile, sondern ein Leitbild. Es schafft gutes Klima für klimafreundliches Handeln. „Wenn wir dem Radverkehr Prioritäten einräumen, helfen wir, dass mehr Delitzscher Rad fahren“, verdeutlicht der Bürgermeister. „Wenn wir zum Beispiel Park+Ride-Plätze schaffen, fördern wir, dass Pendler auf die Bahn umsteigen.“

European Energy Award Mit dem European Energy Award (EEA) werden Energie- und Klimaschutzaktivitäten einer Kommunalverwaltung erfasst, bewertet, geplant, gesteuert und regelmäßig überprüft. Das Ziel: Potenziale der nachhaltigen Energiepolitik und des Klimaschutzes zu identifizieren und zu nutzen Delitzsch trat dem Programm im Jahr 2006 bei.

Von Heike Liesaus