Ausgrabungen in Serbitz: Tausende Jahre alte Gräber, Pfeilspitzen und Haarnadeln

Für Forscher haben die Arbeiten in Serbitz eine Reihe von Erkenntnissen mit sich gebracht. Die vielleicht wichtigste, wenn auch unscheinbarste: Die Ausgrabungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen (LfA) zeigen, dass auch in Gebieten, in denen zuvor nur wenige Funde bekannt waren, nun Bodendenkmale nicht auszuschließen sind, sondern in hoher Dichte angetroffen werden können. Das Projekt verdeutlicht laut Landesamt zudem, dass nur eine gute Zusammenarbeit zwischen der Denkmalbehörde und dem Bauträger, wie dem Kieswerk der Mitteldeutschen Baustoffe GmbH in Serbitz, Bodendenkmale vor der unwiederbringlichen Zerstörung bewahrt und andererseits dafür garantiert, dass der Abbau geregelt weitergeführt werden kann.

Und die Funde: Eine nachträgliche Untersuchung der Skelette habe Aussagen zu Alter, Geschlecht und Krankheiten ermöglicht und zur Rekonstruktion der Lebensbedingungen vergangener Zeiten beigetragen, erklärt das Landesamt. Beispielsweise habe eine Analyse ein absolutes Alter einer Bestattungen von 2000 v. Chr. erbracht. Die in Serbitz vorgefundenen Gräber gehörten offenbar der in Mitteldeutschland in der frühen Bronzezeit vorherrschenden Bestattungsart an. Es handelte sich um Flachgräber mit einer Hockerbestattung, also Bestattungen, bei denen der Leichnam mit angewinkelten Armen und Beinen niedergelegt wurde. Eine Besonderheit stellte eine Einfachbestattung dar, die von vier auf eine hölzerne Überdachung hinweisenden Pfostengruben umgeben war. In der mittleren Bronzezeit änderten sich Bestattungssitten und Grabformen. Das werde deutlich am Übergang von der Körper- zur Brandbestattung. Bereits 1996 habe man in Serbitz Urnengräber der Jungbronzezeit (1500 bis 800 v. Chr.) nachweisen können.

Die Ausgrabungen in Serbitz seien laut LfA-Sprecherin Cornelia Rupp immer wieder Gegenstand der Forschung gewesen. Eine zusammenfassende Abschlussarbeit gebe es allerdings noch nicht. Das „Tagesgeschäft Archäologie“ lasse den Ausgräbern meistens nur die Zeit für Einzelberichte oder konkrete Themen. Umfassende Gebietsaufarbeitungen werden überwiegend im Rahmen von Abschlussarbeiten von Magistranten oder Doktoranden angefertigt, erklärt Rupp. In der Gemarkung Serbitz seien jedoch weitere Flächen unter Denkmalschutz gestellt worden. Werden in deren Nähe Baumaßnahmen angestrebt, werde das Landesamt gemäß seines gesetzlichen Auftrags wieder tätig, sagt Rupp. Denn das LfA dokumentiert, schützt und präsentiert archäologische Denkmale im Freistaat Sachsen. Jedes Mal, bevor Einkaufstempel, neue Fabriken oder Parkhäuser gebaut werden, kommen die Mitarbeiter des Landesamtes vorbei. Die Projekte finden routinemäßig vor dem eigentlichen Baubeginn statt und variieren in ihren Umfängen von wenigen Quadratmetern bis zu mehreren hundert Hektar wie in Serbitz. Die Arbeiten finden stets in Absprache mit den Bauherren statt. Diese sind verpflichtet, sich „im Rahmen des Zumutbaren zur Erstattung der Kosten archäologischer Ausgrabungen“ zu beteiligen. So steht es im Sächsischen Denkmalschutzgesetz.