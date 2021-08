Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Ausschuss berät über Stellplatz-Ablöse

Im Rahmen einer geplanten Sanierungsmaßnahme in der Angerstraße Delitzsch möchte die Bauherrin Stellplatzablöse an die Stadt zahlen. Ob das so klappt, entscheidet der Technische Ausschuss des Delitzscher Stadtrats am Dienstag. Hintergrund ist, dass die Bauherrin auf dem Grundstück oder in zumutbarer Entfernung keine neuen Stellplätze schaffen kann. Für vier Stellplätze würde sie insgesamt 12 800 Euro an die Stadt zahlen müssen. Das zu sanierende Gebäude in der Angerstraße 6 soll als Erweiterung beziehungsweise Ergänzung des bereits in der Angerstraße/Lindenstraße vorhandenen Seniorenzentrums dienen.

Die öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses findet um 17 Uhr im Rathaus der Stadt Delitzsch statt.

Friedensrichter helfen

Hilfe bei Streit mit dem Nachbarn und anderen Angelegenheiten: Die Friedensrichterin der Stadt Delitzsch Merry Gottwald und ihr Stellvertreter Andreas Wilkending laden am Dienstag, dem 17. August, von 16 bis 17 Uhr zur nächsten Sprechstunde der Schiedsstelle der Stadt Delitzsch in das Rathaus. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten die Möglichkeit zur telefonischen Klärung ihrer Anfragen zu nutzen.

Während der Sprechzeiten erreicht man die Schiedsstelle unter 034202 67 235. Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung ist Frau Smykalla unter Tel.: 034202 67212.

Wieder Energieberatung im Rathaus

Der Energie-Experte der Verbraucherzentrale Sachsen, Jens Koch, bietet wieder persönliche Beratungen in Delitzsch. Diese finden jeden dritten Dienstag des Monats von 14 bis 17 Uhr im Beratungsraum im Erdgeschoss des Rathauses Delitzsch am Markt 3 statt. Das erste Mal in diesem Jahr kann also für den 17. August ein Termin vereinbart werden. Neben diesen persönlichen Beratungen können auch wieder Termine für Energie-Checks zu jeglichen Sanierungsthemen vereinbart werden.

Termine für alle Angebote können Interessierte zentral unter der Telefonnummer 0800 809 802 400 vereinbaren.

Krostitzer Betriebe wollen ins Gewerbegebiet

Zwei Krostitzer Betriebe, die derzeit unter beengten Verhältnissen arbeiten, möchten auf die letzten freien Flächen im Gewerbegebiet Krostitz-West übersiedeln. Damit bestimmte Zonen jedoch für Lager- und Stellflächen nutzbar werden und trotzdem der vorgeschriebene Naturausgleich zu schaffen ist, wird der Bebauungsplan geändert: Zum Beispiel entfällt ein geplanter aber nicht benötigter Fußweg mit Begleitgrün. Diese Bäume und Sträucher kommen an gemeindeeigene Wege im Außenbereich. lis

Die Papiere sind in der Gemeindeverwaltung bis 9. September einsehbar und online über die Website www.buergerbeteiligung.sachsen.de

Kreativ-Zeit mit dem Mühlenverein

Kreativ durch die Sommerzeit mit dem Mühlenverein. So gibt es zum Beispiel die Holz- und Korbwerkstatt, Upcycling-Projekte und andere Angebote. Kreatives aus Papier können Ferienkinder und Erwachsene so zum Beispiel am 19. August ab 14 Uhr in der ehemaligen Wassermühle Badrina basteln. Weitere Angebote gibt es bis Anfang September.

unter 034208 78730 und unter www.muehlen-nordsachsen.de

