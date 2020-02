Ausverkauftes Haus: Brinnis ist wieder Faschingsheimat

Brinnis

Wieder daheim: Fast zwei Jahrzehnte hat der Lindenhayn Brinniser Carnevalsclub (LBC) seine Faschingsveranstaltungen im Leinesaal Badrina und damit jenseits des im Vereinsnamen präsenten Brinnis feiern müssen. Nun hat der LBC seine Heimat zurück. Diese Saison bedeutet nach 17 Jahren die Rückkehr nach Brinnis und Jubel darüber, dass dort das alte Gasthaus nach seiner Schließung 2003 wieder hergerichtet wird.

Zurück nach zwei Jahrzehnten

Der LBC kann seinen Fasching wieder in seiner alten Heimat Brinnis feiern. Das Gasthaus Schuster wird zu neuem Leben erweckt und die Narren sind daran nicht ganz unbeteiligt.

„Fasching wieder in Schuster’s Haus, unser Dorf feiert in Saus und Braus“ lautet das Motto des LBC. Die beiden Abendveranstaltungen wie die am vergangenen Samstag und auch die am kommenden Samstag waren binnen kurzer Zeit schon im Oktober ausverkauft. „Es ist sehr schön, zurück zu sein im heimischen Saal“, so Sebastian Schellbach vom LBC-Vorstand. Kaum habe der LBC mitbekommen, dass sich am Gasthaus was tut, seien schon die Fühler ausgestreckt und das Gespräch gesucht worden. „Hier ist eben doch eine ganz andere Atmosphäre, hier ist das Zuhause“, so der Brinniser Jürgen Näther. In seinem Programm bietet der LBC jede Menge Abwechslung, er steht vor allem für klassischen Karneval: Auftritt der Funken, Sketche, Ein- und Ausmarsch mit Applaus, Musik, tolle Tänze und natürlich viele Lacher. Immer wieder kam man dabei auf das Motto und das Gasthaus zurück, das nun wieder zu neuem Leben erweckt wird. Der Samstag war so nicht nur eine Faschingsfeier, er war wie eine Einweihungsfeier für den Saal – mit rührenden Worten bedankten sich die neuen Wirtsleute.

Junges Paar baut Gasthaus aus

Seit einiger Zeit baut ein junges Paar das Gasthaus wieder auf, wenngleich es auch nicht für einen regulären gastronomischen Betrieb, sondern vor allem für Veranstaltungen wie etwa die des LBC vorgesehen ist. Der Delitzscher Daniel Eichler und seine Lebensgefährtin Tina Markowski wollen später auch selbst in dem Gasthaus leben. Wie viel den Brinnisern die Belebung wert ist, zeigt sich unter anderem daran, dass auch der LBC schon auf der Baustelle mit angepackt und mit vereinten Kräften einiges bewirkt hat. Und das Paar gehört mittlerweile auch zur LBC-Familie.

Von Christine Jacob