Delitzsch

„Spritpreise über zwei Euro? Wann reagiert unsere Autoindustrie?“, fragt Elk Messerschmidt. Der Rabutzer (Gemeinde Wiedemar) ist so etwas wie Nordsachsens Elektro-Pionier, er hält die Patentrechte auf die Formel E und hat 2019 den sächsischen Bürgerpreis in der Kategorie Schöpfung bewahren – Natur schützen (Umwelt) erhalten. Für die infolge des Krieges gegen die Ukraine in die Höhe schnellenden Spritpreise hat der 80-Jährige eine Lösung: Es muss in Elektro-Autos investiert werden.

Messerschmidt fordert bezahlbare Elektro-Autos

2,12 Euro pro Liter. Über die gesamte vergangene Woche leuchtete am Ortseingang Delitzsch die große 2 bedrohlich über dem Geldbeutel der Autofahrer. Doch für ein Drittel all derer, die einen Verbrennungsmotor nutzen, gibt es einen Ausweg aus der Preisspirale, rechnet Messerschmidt vor: „In Deutschland werden 35 Prozent der Pkw als Zweitwagen genutzt und fahren nur täglich 30 bis 50 Kilometer“, erklärt Messerschmidt. Da auf diesen kürzeren Etappen der Katalysator gar nicht richtig warm werde, komme zu den Kosten und Umweltproblemen hinzu: „Die Autos sind genau solche Umweltbelastungen wie der Trabi“, sagt Messerschmidt.

Lesen Sie auch

Diese kurzen Strecken werden in den häufigsten Fällen von Normalverdienern zurückgelegt, die auf Arbeit fahren, sagt Messerschmidt. „Für diesen Personenkreis wird dringend ein E-Fahrzeug benötigt.“ Das können sich bisher jedoch nur wenige leisten. „Natürlich ist das nicht für 50 000 Euro möglich“, sagt Messerschmidt, der selbst Elektro-Auto fährt. „Da machen auch die 10 000 Euro Prämie des Staates das Kraut nicht fett“, sagt der Technikpädagoge. Seiner Meinung nach müssten E-Autos auf den Markt gebracht werden, die nicht mehr als 12 000 Euro kosten und „nicht unnötig viel Schnickschnack haben“, sagt Messerschmidt.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch das allein reiche nicht: In diesem Atemzug müsse auch die Energiequelle in die Planung mit einbezogen werden. „Die große Mehrheit dieser Autofahrer arbeitet in Tagschicht. Da scheint die Sonne sehr häufig“, sagt Messerschmidt. Deshalb sollten Betriebe ihre Parkplätze in Solarcarports umgestalten und den Strom für diese Fahrzeuge selbst erzeugen. Dann wäre das ein völlig CO2-freier Transport, sagt der 80-Jährige.

Von Mathias Schönknecht