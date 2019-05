Pohritzsch/Leipzig

Wer die Weide von Kerstin und Heiko Fischer in Pohritzsch betritt, dürfte überrascht sein. Die gut 60 Rinder schauen den unerwarteten Besuch zwar interessiert an, bleiben aber ruhig. Das habe mit der Art der Aufzucht zu tun, sagt Heiko Fischer. Zwei seiner Tiere wurden auf der Landwirtschaftsausstellung Agra in Leipzig Ende April zum „Champion“ gekürt.

Regelmäßige Wettbewerbe

Angefangen hat alles 1994, „eher nebenbei,“ sagt Heiko Fischer. Mittlerweile betreiben er und seiner Frau die Zucht im Wiedemarer Ortsteil aber hauptsächlich. Dazu laufe der „normale“ Acker- und Futterbau. Seit einigen Jahren nehmen die beiden Rinderzüchter an Wettbewerben wie der Agra und Auktionen wie der Sächsischen Bullenauktion in Meißen teil.

Weswegen sie in Leipzig antraten? „Es ist ein Heimspiel“, sagt Kerstin Fischer. „Wir müssen daran teilnehmen, um uns zu repräsentieren und im Wettkampf zu zeigen, wer das schönste Tier hat.“ Mit Erfolg: In diesem Jahr stellten die Fischers beim „Mitteldeutschen Fleischrinderwettbewerb“ in der Rasse „ Limousin“ und der Kategorie „Kuh mit Kalb“ die Siegertiere. Die dreijährige Cosel überzeugte mit ihrem Kalb Colette die Jury. In der rasseübergreifenden Bewertung aus allen Siegertieren wurden die Pohritzscher Rinder schließlich noch zum „Champion“ gekürt, berichtet Heiko Fischer.

Nicht nur der Messetag entscheidet

Für eine gute Bewertung seien beispielsweise eine hell- bis dunkelrote Färbung mit deutlichen Aufhellungen am Maul, um die Augen und an den Fesselgelenken wichtig. Ebenso entscheidend seien ein feiner Knochenbau, gute Bemuskelung und ein breites Becken, erklärt der Diplom-Agraringenieur. In das Ergebnis fließt aber nicht nur der Eindruck am Wettkampftag ein, auch Daten der Aufzucht, wie beispielsweise eine kontinuierliche Gewichtszunahme und regelmäßig geborene Kälber, spielen eine Rolle.

Zurück auf dem Hof der Fischers steht den Tieren eine rund 15 Hektar große Weide zur Verfügung. Man sage zwar, die Rasse Limousin seien die Heißblüter unter den Rindern, erklärt die Züchterin, doch in Pohritzsch ist davon nichts zu spüren. Das habe auch etwas damit zu tun, wie mit den Tieren umgegangen wird, sagt Kerstin Fischer. „Wir statten ihnen jeden Abend einen Besuch ab.“

Von Mathias Schönknecht