Auto auf A9 bei Leipzig abgedrängt – Fahrer schwer verletzt

Leipzig/Wiedema

Ein Autofahrer hat sich am Montagmorgen auf der Autobahn 9 mit seinem Pkw überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es gegen 9 Uhr hinter der Anschlussstelle Wiedemar in Fahrtrichtung Berlin, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallwagen landete in einer Böschung. Der 29-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die Feuerwehr Wiedmar musste den verletzten Fahrer mit schwerem Rettungsgerät aus seinem Auto befreien. Quelle: Michael Strohmeyer

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Das Auto soll laut erster Aussagen mutmaßlich von zwei Transportern abgedrängt worden sein. „Andere Fahrzeuge könnten bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben“, bestätigte Polizeisprecher Alexander Bertram der LVZ. Die Ermittlungen dazu laufen. Ersten Angaben zufolge verriss der Unfallfahrer in der Folge möglicherweise das Steuer und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Autobahn teilweise gesperrt

Die A9 musste wegen der Bergungsarbeiten auf einer Fahrspur gesperrt werden. Gegen 11.30 Uhr war die Autobahn wieder frei.

Der Unfallwagen landete in einem Gebüsch neben der Autobahn. Quelle: Michael Strohmeyer

Von nöß