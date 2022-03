Ein schwerer Autounfall auf der B 2 bei Rackwitz sorgte für Aufsehen: Ein VW fuhr in eine Baustelle, anschließend über einen Steinhaufen und hob ab. Wie konnte es dazu kommen? Unterdessen steht die Freigabe der Bundesstraße nach dem Ende der Arbeiten bevor.

Die Unfallstelle etwa 100 Meter nördlich hinter der Kreuzung Buchenwalder Straße/Göbschelwitzer Straße: Am Sonnabend, dem 5. März, fuhr hier der 38-jährige Fahrer eines Pkw VW Touareg auf der Bundesstraße 2 in Richtung Krostitz in einen Baustellenbereich ein und über einen aufgeschütteten Steinhaufen. Quelle: Mathias Schönknecht/dpa