Krostitz

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 2 am Sonntagmorgen ermittelt die Polizei wegen Trunkenheit im Verkehr. Gegen 6.30 Uhr war ein 30 Jahre alter Opel-Fahrer auf der B 2 von Pröttitz nach Krostitz unterwegs. Beim Durchfahren einer Rechtskurve sei er jedoch – vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit – nach links von der Straße abgekommen, berichtete die Polizei. Der Opel landete im Straßengraben, der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Polizeibeamte hätten dann während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrgenommen, so die Polizei weiter. Die Gesetzeshüter ließen den Fahrer pusten. Ergebnis: 1,46 Promille.

2000 Euro Schaden

Daraufhin wurde die Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Der Führerschein des 30-Jährigen wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Von lvz