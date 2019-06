Selben

Mitten im Gebüsch landete am Dienstagmorgen nahe dem Delitzscher Ortsteil Selben ein schwarzer Mitsubishi. Wie die Polizei berichtete, war die 69 Jahre alte Fahrerin kurz vor 7 Uhr mit ihrem Pkw auf der S 4 aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto fuhr dann durchs Gebüsch und kam etwa 20 Meter von der Straße entfernt zum Stehen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt. Am Mitsubishi entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Von lvz