Delitzsch

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad kam es am frühen Montagnachmittag in Delitzsch. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 13.30 Uhr eine 29 Jahre alte Renault-Fahrerin auf der Leipziger Straße stadtauswärts unterwegs. Kurz vor dem Bahnübergang sei sie dann mit ihrem Pkw unerlaubt – Fahrstreifenbegrenzung durch durchgezogene Linie – nach links auf ein Grundstück abgebogen und habe dabei ein entgegenkommendes Krad nicht beachtet.

Leicht verletzt

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die 49 Jahre alte Motorrad-Fahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Sie musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. An Auto und Honda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Die Renault-Fahrerin habe sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten, berichtete die Polizei weiter.

Von lvz