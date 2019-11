Brodenaundorf

Bei einem Unfall auf der B 184 in Brodenaundorf sind am Mittwochvormittag zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war kurz vor 11 Uhr die Fahrerin eines Renault Clio auf nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Graben liegen. Fahrerin und Beifahrer, beide Jahrgang 1995, wurden leicht verletzt.

Von LVZ