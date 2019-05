Delitzsch

Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei nach einem Autobrand in Delitzsch. Wie die Polizei berichtete, hatten Anwohner am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Bitterfelder Straße Flammen unter der Motorhaube eines Mercedes Citan bemerkt und daraufhin die Feuerwehr informiert. Dank schneller Löscharbeiten konnte ein Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Fahrzeug verhindert werden. Dennoch entstand erheblicher Sachschaden. Ein technischer Defekt könne gegenwärtig ausgeschlossen werden, so die Polizei weiter.

Von lvz