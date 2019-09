Hohenossig

Bei einem Unfall auf der B 2 nahe dem Krostitzer Ortsteil Hohenossig wurde am frühen Freitagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt. Insgesamt waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Wie die Polizei berichtete, war ein 35 Jahre alter Ford-Fahrer gegen 5.50 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Leipzig unterwegs. Als sein Fahrzeug nach rechts abzudriften drohte, lenkte der Mann gegen und geriet so auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein Volvo-Sattelzug entgegen, dessen Fahrer die Fahrweise des Ford-Fahrers bereits beobachtet hatte. So versuchte der 34-jährige Lkw-Fahrer noch, nach rechts auszuweichen, was jedoch nicht vollends gelang, sodass der Lkw mit dem Ford zusammenstieß.

Bundesstraße komplett gesperrt

Ebenfalls nicht mehr richtig ausweichen konnte eine 39-Jährige, die mit ihrem Jeep hinter dem Lkw fuhr. Ihr Fahrzeug landete schließlich auf dem Grünstreifen neben der Straße.

Der 35-jährige Ford-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, die Jeep-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Bundesstraße wurde nach dem Unfall komplett gesperrt. So musste die Feuerwehr auch auslaufende Betriebsstoffe beseitigen. Gegen 9.15 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Von lvz