Autofahrer bei Unfall nahe Lissa schwer verletzt

Lissa

Ein missglücktes Überholmanöver führte am Donnerstagmorgen bei Lissa (Gemeinde Wiedemar) zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war gegen 5.40 Uhr ein 27 Jahre alter Renault-Fahrer auf der Staatsstraße 2 von Delitzsch kommend in Richtung Zwochau unterwegs. Er habe dann als zweites Fahrzeug zwei vorausfahrende Lkw überholen wollen. Aufgrund des Gegenverkehrs sei er jedoch zwischen den beiden Lkw wieder eingeschert. Trotz einer Gefahrenbremsung fuhr der hintere Laster auf den Renault auf und schob den Pkw zudem auf den vorausfahrenden Lkw.

Zur Behandlung ins Krankenhaus

Der Fahrer des Renault wurde schwer verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10 000 Euro beziffert.

Von LVZ