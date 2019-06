Delitzsch

Bei einem Unfall in Delitzsch wurde am Dienstagvormittag ein 84 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt. Der Mann war gegen 10.45 Uhr auf der Beerendorfer Straße unterwegs und habe dabei den Radweg entgegen der Fahrtrichtung benutzt, berichtete die Polizei. Als er die F.-C.-Weißkopf-Straße überqueren wollte, habe ein 50 Jahre alter VW-Fahrer beim Rechtsabbiegen den Radler übersehen. Beide stießen zusammen, der 84-Jährige stürzte. Er musste im Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Der VW-Fahrer habe sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten, so die Polizei.

Von lvz