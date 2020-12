Autofahrerin bei Auffahrunfall nahe Zwochau leicht verletzt

Zwochau

Bei einem Auffahrunfall auf der S 2 wurde am Montag eine Autofahrerin leicht verletzt. Wie die Polizei berichtete, war die Frau gegen 10 Uhr aus Richtung Zwochau kommend in Richtung Wiedemar unterwegs. Offenbar habe sie dabei aufgrund einer Kurve einen vor ihr langsam fahrenden Mercedes-Fahrer zu spät bemerkt. Die Autofahrerin fuhr auf den Pkw auf. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Hoher Sachschaden

Die Höhe des Sachschadens an beiden Fahrzeugen wurde mit insgesamt etwa 10 000 Euro angegeben.

Von LVZ