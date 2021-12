Autofahrerin bei Unfall nahe Löbnitz verletzt

Löbnitz

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 12 zwischen Löbnitz und Pouch wurde am zweiten Weihnachtstag eine 51 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt. Die VW-Fahrerin war gegen 10.20 Uhr zunächst in Richtung Pouch unterwegs und wollte dann nach links in eine Seitenstraße einbiegen, berichtete die Polizei am Montag. Ein hinter ihr fahrender 64 Jahre alter Toyota-Fahrer habe jedoch gerade zum Überholen angesetzt, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Die Polizei ermittelt

Die verletzte VW-Fahrerin wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde auf etwa 10 000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von LVZ