Automatisierte Busse in Rackwitz: Was sagen See-Besucher dazu?

Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut plant der Landkreis Nordsachsen, zwischen dem S-Bahnhof Rackwitz und der Schladitzer Bucht eine Busverbindung einzurichten. Die Besonderheit: Die Busse sollen automatisch fahren und somit nicht mehr auf einen Fahrer angewiesen sein. Schon 2021 könnten die ersten Fahrzeuge im Pilotbetrieb losrollen. Doch wie stehen Menschen in Rackwitz und Gäste am See zu dieser Idee? Wir haben nachgefragt:

Hans-Dieter Apitzsch aus Wiederitzsch sagt: „Solange Radfahren noch geht, komme ich so hierher“, sagt er, „aber jeder, wie er mag.“ Weil er ganz gerne selber Auto fahre, würde der Wiederitzscher auch sonst nicht auf das Angebot zurückgreifen.

Lieber mit dem Rad

Franz George fährt ebenfalls lieber mit dem Fahrrad. Schließlich liegt der See für ihn nahe am Wohnort, so der 21-jährige Rackwitzer. Doch für Leute, die am Rackwitzer Bahnhof ankommen, sei die Möglichkeit recht praktisch. „Auch im Zuge der Umweltpolitik ist das ganz sinnvoll“, fügt er hinzu. Ob die Technik immer funktionieren würde, fragt er sich aber schon. Hätten doch Tests mit autonomen Autos bereits einige Probleme aufgezeigt. „Aber mit Menschen am Steuer kann auch immer etwas passieren“, erklärt der Rackwitzer. An den Gedanken, mit einem automatischen Bus zu fahren, werde man sich auch schnell gewöhnen.

Franz George. Quelle: Bastian Raabe

Anfängliche Skepsis

Sie habe kein Vertrauen, sagt indessen die Leipzigerin Regine Dorn: „Ich würde mich da nicht reinsetzen“, so ihre spontane Reaktion. Nach einigem Zögern kommt sie dann doch dazu, vielleicht mitfahren zu wollen: Unter der Bedingung, dass man das Fahrrad mitnehmen kann.

Familie Bauer kommt zwar nicht aus der Region, doch auf die Frage, ob sie prinzipiell auf das Angebot automatischer Busse zugreifen würden, sind sich die jungen Eltern einig: „Ja, warum nicht.“ Allerdings komme es darauf an, wie schnell die Busse fahren würden, auf welchen Straßen und wie viel Verkehr dort herrscht. Anfangs habe man schon noch etwas Skepsis gegenüber der Technik.

Familie Bauer. Quelle: Bastian Raabe

Vorbereitungen laufen

Mit dem Pilotprojekt soll nicht allein derAnschluss an den Öffentlichen Personennahverkehr geschaffen, sondern sollen auch Erfahrungen mit der neuen Verkehrs-Technologie im Landkreis Nordsachsengesammelt werden. Für die Umsetzung ist das Fraunhofer-Institut in Dresden im Boot. In diesem Fall soll der Bus nicht vollkommen autonom unterwegs sein. Er soll automatisch nur auf einer bestimmten Strecke verkehren. Seit diesem Jahr ist Phase 1, die Planung, im Gang. Es wird geprüft, welche Strecke genau erschlossen werden soll, und abgeklopft, welche Genehmigungen nötig und erhältlich sind. Außerdem wird geklärt, welche Voraussetzungen auf Seiten der Infrastruktur und am Fahrzeug geschaffen werden müssen.

Im kommenden Jahr soll, wenn alles gut läuft, die Vernetzung von Infrastruktur und Fahrzeugen, also Phase 2, laufen. Dazu gehören unter anderem die Geräte für die Kommunikation zwischen Bus und Ampel sowie die sogenannten Roadsite Units entlang des Verkehrswegs, die dem Bus Orientierung bieten. Der Pilotbetrieb, Phase 3, könnte dann frühestens ab 2021 starten. Phase 4 wäre dann der Regelbetrieb mit der Weiterentwicklung.

Gemeinde arbeitet am Baurecht

Die Gemeinde Rackwitz arbeitet derzeit an den baurechtlichen Voraussetzungen. Fürs Gebiet um die Schladitzer Bucht wird der Bebauungsplan überarbeitet. Dabei geht es auch um Grillplätze und Schutzzelte für Taucher, aber besonders darum, die verschiedenen Verkehrsströme zu trennen, um Konflikte zu vermeiden. Der Fuß- und Radweg, der aus Richtung Rackwitz kommt, soll von der Straße abschwenken, nördlich des großen Parkplatzes entlanggeführt werden. Ein Extra-Wendeplatz soll für das Projekt „autonomer Bus Schladitzer See“ angelegt werden, damit der Bus nicht bei großem Andrang am See ständig durch andere Fahrzeuge ins Stocken kommt.

