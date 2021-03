Rackwitz

In der Gemeinde Rackwitz soll mit dem Jahr 2022 der Pilotbetrieb eines automatisierten Pendelbusses zwischen dem Bahnhof und der Schladitzer Bucht starten. Bereits dieses Jahr, voraussichtlich ab Juni, soll der Probebetrieb ohne Passagiere starten. Das teilt das Landratsamt Nordsachsen mit, das für das Projekt federführend ist. Bisher gibt es für die etwa zwei Kilometer lange Strecke zwischen der Rackwitzer S-Bahn-Station und dem größten für den Tourismus erschlossenen See im Leipziger Nordraum keine ÖPNV-Verbindung.

Mit 20 Personen und bis zu 70 Km/h

Mit dem Starttermin steht nun auch der Name des Projektes fest: „Flash“. Das Wort ist aus dem Englischen entlehnt und soll für „Fahrerloses Automatisiertes Shuttle“ als auch für Geschwindigkeit stehen. Im Englischen heißt es so viel wie Lichtblitz. Mit bis zu 70 Stundenkilometern kommt das Gefährt zwar nicht ganz auf das Tempo eines Blitzes, gehört laut Landratsamt aber zu den schnellsten automatisiert fahrenden Bussen im öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland. Betrieben wird der umgebaute Autobus VW Crafter von einem Dieselmotor.

Mit der Pendelstrecke wird die Schladitzer Bucht ab 2022 erstmals an das öffentliche Nahverkehrsnetz angeschlossen. Vom Bahnhof Rackwitz fahren S-Bahnen in Richtung Leipzig und Delitzsch. Das Shuttle soll rund 20 Personen transportieren können und über ein hybrides Steuerungskonzept verfügen. Die Mischform aus automatischem und manuellem Betrieb ist notwendig für einen sogenannten „Sicherheitsfahrer“, der jederzeit eingreifen und die Steuerung des Busses übernehmen kann.

Park-And-Ride-Anlage in Zschortau offiziell freigegeben: Polier Thomas Pfeil, Bauleiter Marcel Pötzsch (Mitarbeiter Bau- und Haustechnik Bad Düben), Knut Witzmann (Witzmann Consult) nehmen zusammen mit dem Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe und Bauamtsleiter Tim Döhler das Bauschild ab. Quelle: © Wolfgang Sens

Projekt bekommt eigene Website

Wie der Landkreis erklärt, ist das Verkehrsangebot Bestandteil des Mobilitätsprojektes „Nordsachsen bewegt“, mit dem bedarfsgerechte ÖPNV-Lösungen für den ländlichen Raum geschaffen werden sollen. Das Flash-Projekt wird dabei als innovativ und zukunftsweisend gesehen und soll nach erfolgreichem Abschluss des Pilotbetriebs ins reguläre Linien- und Tarifnetz des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) integriert werden. Für die Umsetzung arbeitet der Landkreis unter anderem mit dem Fraunhofer-Institut in Dresden und Firma TS Fahrzeugtechnik im thüringischen Weida zusammen.

Park-And-Ride-Anlage ist fertig

In das Netz integriert ist bereits die neue Park-And-Ride-Anlage am Bahnhof im Rackwitzer Ortsteil Zschortau. Die dortige S-Bahn-Station wird durch die gleichen Verbindungen wie Rackwitz bedient. Das 700 000 Euro teure Projekt beinhaltet unter anderem 51 Stellplätze für Pkw, vier Behindertenstellplätze und zwei Unterstände für 39 Fahrräder, die sich beidseitig der Bahnlinie verteilen. Hinzu kommen eine neue Beleuchtung, Gehwege und 16 Bäume. Am Freitagmorgen gaben Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) und Bauamtsleiter Tim Döhler die Anlage nun offiziell für den Verkehr frei.

Der Ausbau war im Juli des Vorjahres nach einer fünfjährigen Vorbereitungsphase gestartet. Laut Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) sind auf dem Streckenabschnitt innerhalb der Gemeinde Rackwitz aktuell täglich rund 2900 Reisende von Montag bis Freitag unterwegs.

Weitere Informationen zum Projekt sind ab sofort auf einer eigenen Internetseite unter www.flash-bus.de abrufbar.

Von Mathias Schönknecht