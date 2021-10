Autoscheibe eingeschlagen – Delitzscher Polizei sucht Zeugen

Delitzsch

In Delitzsch haben unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen in Höhe des Grundstücks Stakenweg 1 die Seitenscheibe eines VW Caddy eingeschlagen. Eine Zeugin gab an, dass sie zwei etwa 25-jährige männliche Personen an dem Fahrzeug beobachtet habe, aufgrund der Distanz aber nichts genauer erkennen konnte. Als die beiden Unbekannten den Tatort in Richtung Grünstraße verließen, müssen sie aber in etwa 75 bis maximal 100 Meter Entfernung einem einzelnen Mann in entgegenkommender Richtung begegnet sein, berichtete die Polizei am Dienstag. Vermutlich könne dieser Zeuge weitere Angaben zu den beiden Personen machen.

Wer hat etwas gesehen?

Der Mann sowie andere Personen, die möglicherweise ebenfalls Hinweise geben können, werden nun gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch (Hallesche Straße 58, Telefon 034202/ 66-100) zu melden.

Von LVZ