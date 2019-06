Delitzsch

Ehre für den Rewe-Markt in der Delitzscher Eisenbahnstraße. Das Unternehmen ist mit dem Rewe Quality Award, dem Qualitätspreis der Unternehmenskette, ausgezeichnet worden. Für Inhaber Jens Geidel kam das völlig überraschend. Für den Preis kann man sich nämlich nicht bewerben, er wird von der Konzernzentrale vergeben und richtet sich nach verschiedenen Aspekten vom Marktauftreten in der Öffentlichkeit über die nackten Zahlen bis zum Thema Nachhaltigkeit. Sechs Märkte in Deutschland wurden in diesem Jahr bislang ausgezeichnet.

Markt engagiert für Kita und Feuerwehr in Delitzsch

Der Rewe-Markt überzeugte mit Engagements wie Spendensammlungen für Kinder, Sponsoring von Feuerwehr und Kindergarten sowie das Bemühen um gesunde Ernährung für Kinder. Mit der Kita St. Franziskus hat Rewe seit Jahren ein Projekt zu dem Thema. Aber auch der Lieferservice des Unternehmens für das Behindertenzentrum und ältere, alleinstehende Menschen punktete.

Auszeichnung fürs Team

Im August findet die offizielle Übergabe statt. Als Belohnung gibt es ein Wochenende in Schwerin, Jens Geidel hat sich entschlossen, einer seiner besonders rührigen Mitarbeiterinnen die Reise zu ermöglichen. „Teambildung ist wichtig“, so der Chef. Insgesamt sei die Auszeichnung eine für das gesamte Team. 38 Mitarbeiter hat der Markt aktuell, nur 4 davon sind Männer.

Von cj