B 183a bei Delitzsch: Radfahrer bei Unfall verletzt

Delitzsch

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 183 a zwischen Spröda und Delitzsch wurde am Montag, gegen 17.15 Uhr, ein 27 Jahre alter Fahrradfahrer verletzt. Ein 55-jähriger Transporterfahrer habe den Radler beim Überholen mit dem Außenspiegel touchiert, berichtete die Polizei. Der Fahrradfahrer sei daraufhin gestürzt und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An Transporter und Rad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Fahrrad war gestohlen

Polizeibeamte stellten beim Überprüfen des Fahrrades fest, dass dieses seit Ende September 2019 zur Fahndung stand. Das Crossbike war in Leipzig gestohlen worden. Gegen den 55-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und gegen den 27-jährigen Libyer wegen Diebstahls ermittelt.

Von LVZ