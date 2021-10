B-184-Sanierung: Wie Rackwitz durch das Schilderwirrwarr kommt

Rackwitz

Donnerstag, kurz nach 16 Uhr. In Lemsel reihen sich die Pkw und Lkw aus und in Richtung Leipzig dicht an dicht. In Podelwitz und im Kernort Rackwitz ähneln sich die Bilder. Seit Ende August wird die Bundesstraße 184 bei Rackwitz auf 2,1 Kilometern zwischen der Einmündung in die Schladitzer Straße bis zur Überführung über die Bahnstrecke Leipzig-Delitzsch erneuert, zudem werden einmündende Straßen und Zufahrten angepasst. Nun sollen zahlreiche Schilder den Verkehr umleiten und aus den Orten heraushalten.

Verbotsschilder werden ignoriert

Während die Brodenaundorfer Straße als offizielle Umleitung westlich von Rackwitz ausgegeben ist, versuchen zahlreiche Verkehrsteilnehmer aus Richtung Leipzig die östliche Umfahrung der Baustelle über die B 2 bis Krostitz und die S 4 abzukürzen. Sie fahren dann von der B 184 durch den Ortsteil Podelwitz oder von der B 2 über die Buchenwalder Straße durch Rackwitz und über die Schladitzer Straße zurück auf die Bundesstraße 184 in Richtung Delitzsch.

Die Bundesstraße 184 ist bei Rackwitz seit Ende August voll gesperrt. Die Umleitungen führen westlich und östlich durch die Ortsteile. Verkehrsteilnehmer versuchen die Umwege abzukürzen und ignorieren dabei teilweise Verbotsschilder. Quelle: Mathias Schönknecht

Mehr zum Thema: Sperrung der B 184 bei Rackwitz: Abkürzung in die Sackgasse

Das ist eigentlich untersagt. Die Gemeinde hatte früh reagiert und Regelungen getroffen. Doch so richtig hält sich daran kaum jemand. Das beobachten am Donnerstagnachmittag auch zwei Anwohner und eine Anwohnerin in Podelwitz. An der Ecke Hintere Dorf- und Buchenwalder Straße komme es regelmäßig zu teils sonderbaren Szenen, berichtet ein Anwohner. Denn trotz Schildes vor dem Ortseingang, dass die Durchfahrt verhindern soll, versuchen auch Autotransporter ihr Glück und müssen spätestens an dieser Kreuzung feststellen, dass sie nicht weiterkommen. Dann geht oft erst einmal nichts mehr. Auch das Verbotsschild für Autos und Motorräder, dass die Einfahrt in die Straße der Jugend verhindern soll, werde regelmäßig ignoriert, sagt ein weiterer Anwohner.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rackwitzer Bürgermeister: „Hätte mir mehr Fingerspitzengefühl gewünscht“

„Ich hätte mir für die Verkehrsströme zwischen Leipzig und Delitzsch mehr Fingerspitzengefühl gewünscht“, richtete der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) kürzlich in Richtung des verantwortlichen Landesamts für Straßenbau und Verkehr. Die Gemeinde habe auch die Polizei um Verkehrskontrollen gebeten, die nun regelmäßig stattfinden. Bis Mitte November müssen die Rackwitz nun voraussichtlich noch mit dem Schilderwirrwarr klarkommen.

Von Mathias Schönknecht