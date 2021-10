B 184 bei Rackwitz ist früher fertig als geplant

Rackwitz

Freie Fahrt auf der B 184: Seit August wird die Fahrbahn der Bundesstraße westlich von Rackwitz auf einer Gesamtlänge von rund 2,1 Kilometern erneuert. Wie Rosalie Stephan vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilt, stehen die Arbeiten nun kurz vor dem Abschluss. Es sei vorgesehen, die Bundesstraße im Laufe des Freitags, 22. Oktober, freizugeben. Damit könne der Verkehr deutlich früher als ursprünglich vorgesehen wieder auf der B 184 rollen, erklärt das Lasuv.

Asphaltdecke erneuert

Die Fahrbahnerneuerung wurde in drei Bauabschnitten von der Einmündung Schladitzer Straße bis zur Überführung über die Bahnstrecke Leipzig-Delitzsch ausgeführt. Es erfolgten der Austausch der Asphaltdeck- und Asphaltbindeschicht sowie eine Anpassung der einmündenden Straßen und Zufahrten.

Mehr zum Thema: B-184-Sanierung: Wie Rackwitz durch das Schilderwirrwarr kommt

Die dafür eingerichteten Umleitungen und Ausschilderungen hatten in der Gemeinde teilweise für Verwirrung gesorgt. Im Ortsteil Podelwitz kam es beispielsweise an der Ecke Hintere Dorf- und Buchenwalder Straße zu teils sonderbaren Szenen, berichteten Anwohner. Denn trotz Schildes vor dem Ortseingang, dass die Durchfahrt verhindern soll, versuchten auch Autotransporter ihr Glück und mussten spätestens an dieser Kreuzung feststellen, dass sie nicht weiterkommen. Dann ging oft erst einmal nichts mehr.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 727 000 Euro. Sie werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen.

Von mhs