B 184 bei Rackwitz wird monatelang voll gesperrt

Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Impfung am Tiergarten möglich

Am Montag gibt es in Delitzsch die nächste Chance für eine Spontan-Impfung. Der Impfbus des DRK-Impfzentrums Belgern macht am 23. August von 10 bis 17 Uhr am Tiergarten Station. Das Angebot richtet sich an alle Impfwilligen ab 12. Mitzubringen für die Corona-Schutzimpfung sind Personalausweis, Versichertenkarte und Impfausweis. Es sind verschiedene Bögen wie zum Beispiel der Anamnesebogen auszufüllen, zudem erfolgt ein Aufklärungsgespräch. Nach der Impfung und einer Ruhezeit von 15 Minuten erhält man den digitalen Impfnachweis. Eingesetzt werden soll der Biontech-Impfstoff.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für dieses Impfangebot wirbt die Stadt Delitzsch nun auch mit Unterstützung der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD). In über 100 Aufgängen der WGD-Gebäude in den Stadtteilen Nord und West sind die Informationen per Aushang angebracht. Mit Piktogrammen und mehrsprachigen Hinweisen auf die Corona-Impfung sollen auch die Menschen erreicht werden, die sich sonst weniger gut mit der Hausgemeinschaft verständigen können und an denen die Angebote eventuell sonst vorbeigehen.

Beim letzten Spontan-Angebot in der Stadt Delitzsch konnten Anfang August an zwei Tagen insgesamt fast 300 Menschen geimpft werden. Teilweise war es zu langen Warteschlangen vor dem Bürgerhaus gekommen, wo damals die Spontan-Impfung ermöglicht wurde.

B 184 wird monatelang voll gesperrt

Die Bundesstraße 184 bei Rackwitz wird Verkehrsteilnehmern für mehr als zwei Monate nicht zur Verfügung stehen. Grund für die Vollsperrung vom 23. August bis voraussichtlich 5. November ist die Erneuerung der Fahrbahn im Bereich der Kreuzung der Bundesstraße mit der Güntheritzer Straße. Die Umleitungen sollen aus Richtung Leipzig über die Bundesstraße 2 und somit über Hohenossig, Beuden, Kreuma und Zschortau sowie aus Richtung Delitzsch über Lemsel bis nach Wiederitzsch über die K 7429 erfolgen. Die Schladitzer Straße in Rackwitz und die Wiederitzscher Straße in Podelwitz sollen weiter für Anlieger über die B 184 erreichbar sein.

Alive-Open-Air steigt am Wochenende

Das Alive-Open-Air findet statt. Die Delitzscher Veranstalter von Pointzero-Events laden am Samstag ab 20 Uhr ins Industrie-und Gewerbegebiet im Ziehwerk. Als Headliner präsentieren die Veranstalter in diesem Jahr DJ Tonka. Zwar gebe es auch dieses Jahr ein paar Einschränkungen, teilt Pointzero-Events mit, doch „die solltet ihr ja nun auch alle schon verinnerlicht haben“. 21. August, Industrie-und Gewerbegebiet im Ziehwerk 21, Start ab 20 Uhr, Zutritt ab 18 Jahren. Weitere Infos unter www.aliveopenair.de.

Neue Voliere im Tiergarten bald fertig

Die Arbeiten an der Wellensittichvoliere im Tiergarten Delitzsch liegen in den letzten Zügen und bald können die Vögel wieder dort einziehen. Der Förderverein des Tiergartens hat in vielen Arbeitsstunden eine Anlage geschaffen, in der die Wellensittiche sicher sind – die Vögel hatten sich durch die alte Holzwand der vorhergehenden Voliere geknabbert. Insgesamt erinnert die neue Voliere mit rötlicher Felsoptik an den Ayers Rock in Australien, dem Heimatland der kleinen Papageienvögel. Die malerische Gestaltung hat Fördervereinsmitglied und Künstler Olaf Sacher übernommen.

Wegen Termiten: Baum in Lindenstraße wird gefällt

Am Freitag muss in der Lindenstraße 12 in Delitzsch ein Baum gefällt werden. Für die Winterlinde kann laut Stadtverwaltung keine Standsicherheit mehr gewährleistet werden, weshalb die Entnahme nun zeitnah erfolgen muss, um Verkehrssicherheit herzustellen. Der Stammfußbereich des Baumes ist durch einen Termitenbefall zerstört. Die aggressiven Termiten haben dem Baum stark zugesetzt. Das Holz ist sichtlich durchfressen, es gibt Pilzbefall am Baum.

Umfrage zum Abendmarkt

Zum delitziösen Abendmarkt am Donnerstag wird es eine Umfrage geben. Mit dieser möchte die Stadtverwaltung herausfinden, woher die Gäste kommen, wie sie vom Markt erfahren haben und welchen Eindruck sie vom Abendmarkt haben. Auch die Art der Anreise und die Altersstruktur der Gäste soll anonym ermittelt werden. Persönliche Daten wie Name oder Anschrift werden nicht erfragt. Die Umfrage wird durch eine Praktikantin im Auftrag des Referats Öffentlichkeit der Stadtverwaltung durchgeführt. Die Umfrage und deren Ergebnisse sollen der künftigen, zielgruppengerechten Bewerbung der Abendmärkte und der künftigen Marktgestaltung dienen.

Der Abendmarkt findet am Donnerstag, 19. August, von 16 bis 21 Uhr vor dem Rathaus statt. Etwa 60 Händlerinnen und Händler sind vertreten.

Sommermusik in Spröda und Kölsa

Eine Stunde mit feiner Bläsermusik ist am Sonntag, dem 22. August, ab 16 Uhr unweit der Kirche im Delitzscher Ortsteil Spröda angesagt. Es musizieren die St. Michaelis Bläser aus Lissa bei Kaffee und Kuchen. Zuvor ist das Ensemble bereits ab 14 Uhr in Kölsa zu Gast, um ebenfalls dort seine „Kleine Sommermusik“ darzubieten.

August-Flohmarkt in Krensitz

Flohmarkt ist in Krensitz am Sonnabend, dem 21. August, angesagt. Von 10 bis 17 Uhr bieten auf dem Gelände Leipziger Straße 6, direkt an der B 2, zehn Privatverkäufer ihre Schätze an. Da sollte von Antik bis Trödel für Jung und Alt etwas dabei sein. Auch Kitsch und Kunst fehlen nicht. Neu im Sortiment sind Textilien, Weißwäsche, Werkzeuge und Modeschmuck. Am 18. September, am 16. Oktober und am 20. November soll an selber Stelle gehandelt, gefeilscht und geschwatzt werden.

Wer sich näher informieren oder selbst mit verkaufen möchte, kann die Telefonnummer 034295 73792 anrufen.

Verband der Volkssolidarität sucht neuen Geschäftsführer

Der Verband der Volkssolidarität Nordsachsen ist erneut auf der Suche nach einem Geschäftsführer oder einer neuen Geschäftsführerin. Dabei hatte Anfang des vergangenen Jahres einfach alles gepasst: Nachdem eine erste Einstellung in der Probezeit scheiterte, war mit Frank Neuhaus der passende Nachfolger für Anke Thiedmann, die in den Ruhestand gehen wollte, gefunden. Aber nach den ersten Monaten im Dienst ereilte den 45-jährigen Leipziger Familienvater eine schwere Erkrankung, deren Genesungsprozess bis heute andauert.

Anke Thiedmann nahm ihre Arbeit wieder auf. Aber irgendwann will auch die dienstälteste Geschäftsführerin eines Wohlfahrtsverbandes in Nordsachsen tatsächlich in Rente gehen und die Aufgaben müssen im Alltag erfüllt werden. Der neue Geschäftsführer wurde also schweren Herzens im gegenseitigen Einvernehmen von der Funktion wieder abberufen und die Stelle neu ausgeschrieben, informiert Eduard Missale, der Vorsitzende des Verbandes der Volkssolidarität Nordsachsen.

Die Hoffnung ist, ab 1. Oktober eine neue Frau oder neuen Mann für die Geschäftsführung einstellen zu können. Anke Thiedmann ist bereit, bis zum Jahresende die Einarbeitung zu begleiten. Den oder die Neue an der Spitze erwarten erfüllende Aufgaben: Zum einen die Management-Arbeit in einem Wohlfahrtsverband mit insgesamt festen 120 Mitarbeitenden und zum anderen ein Verein, der sich sowohl den Jüngsten als auch den Ältesten im sozialen und im Freizeitbereich widmet.

Von lvz