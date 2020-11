BI engagiert sich weiter für Spielplätze in Delitzsch

Delitzsch

Die Bürgerinitiative (BI) Menschenskinder sorgt sich weiter um die Spielplätze in Delitzsch. So wird am Projekt des ersten Delitzscher Bürgerspielplatzes festgehalten.

Gut ein Jahr bereits sammelt die BI Spenden für den Bau eines neuen Spielplatzes. Doch noch steckt das Projekt in den Kinderschuhen, ist vieles zu klären. Corona-bedingt seit vieles leider nicht möglich gewesen, heißt es von der BI. „Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder richtig starten können“, so Matthias Ulrich. Die Rosenapotheke sammelt zum Beispiel weiter für das Projekt, auch der Rewe-Markt unterstützt es.

Anzeige

Besonderes gefragt

Gebaut werden soll eines Tages ein neuer Spielplatz für Delitzsch. „Es gibt natürlich schon viele Spielplätze in der Stadt, jedoch fehlt den meisten das besondere Etwas“, schildert die BI. So sollen für den Bürgerspielplatz Ideen von Delitzscher Kindern, Jugendlichen, Bürgern und Vereinen kommen. „Alle sollen die Möglichkeit bekommen sich am Projekt zu beteiligen und ihre Ideen mit einzubringen“, heißt es. Die Finanzierung soll zum großen Teil durch Spenden gelingen. Weiterhin läuft eine Spendenkampagne im Internet. Zusätzlich zu den Spenden sollen Fördermittel beantragt werden. Die Hoffnung: „Wenn jeder Bürger nur einen Euro spendet können schnell mehrere Zehntausend Euro zusammenkommen“, schreibt die BI auf ihrer Website.

Teamgeist kontra Vandalismus

Auch bei einer späteren baulichen Umsetzung sollen sich viele Menschen einbringen. Die BI schätzt, dass durch große Beteiligung ein weiterer Vorteil kontra Vandalismus erlangt werden kann: „Durch ein starkes Wir-Gefühl begreift der Bürger egal welchen Alters den Spielplatz als seinen Spielplatz. Jeder schaut danach, dass er in gutem Zustand bleibt.“

Infos, den Link zur Spendenkampagne und Kontakt gibt es unter https://bi-kita-delitzsch.jimdofree.com/

Von Christine Jacob