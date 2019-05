Werlitzsch

Ein BMW stand am Dienstagabend auf der Autobahn 14 bei Werlitzsch (Gemeinde Wiedemar) nahe dem Schkeuditzer Kreuz in Flammen. Wie die Polizei berichtete, hatte das Fahrzeug, wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defektes im Motorbereich Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass der BMW 730d vollständig ausbrannte. Zur Absicherung der Löscharbeiten wurden zwei Fahrstreifen in Richtung Halle gesperrt. Verletzt wurde niemand. Gegen 23.45 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Von lvz