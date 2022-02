Bad-Ärger bei den Delitzscher Grünen

Delitzsch

Dass der Delitzscher Gastronom Jens Müller (parteilos) als Oberbürgermeister kandidiert, hat ausgerechnet in der Partei der Grünen dafür gesorgt, dass man sich dort momentan nicht grün ist.

Zwei Männer, zwei Meinungen

Dass Grünen-Stadtrat Jörg Bornack die Kandidatur nicht gutheißt, obwohl Müller vom rot-rot-grünen Bündnis Unterstützung hat, hat dem langjährigen Stadtrat einige parteiinterne Querelen eingebracht. Grüne in Delitzsch distanzierten sich wenig später ausdrücklich von den Aussagen. Und teilten gegen den Politiker aus: „In seiner bisherigen Tätigkeit als Stadtrat teilte Herr Bornack selten bis nie die Argumente der Grünbewegten in Delitzsch“, so die Kritik von Grünen-Mitglied Michael Hammer. Dabei sorgt vor allem Bornacks Abstimmungsverhalten in Sachen Bad-Standort für Unmut. Bornack gehört zum Bündnis, das vor zwei Jahren das Ende der Badplanungen in der Sachsenstraße und den Neubau in der Elberitzstraße auf den Weg gebracht hatte.

Der gescholtene Jörg Bornack will nun wiederum für Aufklärung sorgen: Bis auf eine Person würden alle Grünbewegten in Delitzsch geschlossen hinter den beiden wichtigsten Investitionen der Stadt Delitzsch mit dem Elberitzbad und der Artur-Becker-Oberschule stehen. Für beide Projekte würden hohe Förderungen vom Land Sachsen fließen, die sonst nicht nach Delitzsch kämen. Nur das eine Parteimitglied hätte eine „fundamental ablehnende Meinung“ gegen das Elberitzbad.

Von cj