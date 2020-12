Bad Delitzsch: Extra-Becken für die Unken

Delitzsch

Das Jahr 2020 war alles außer gewöhnlich. 2021 wird ein außergewöhnliches Jahr. Das verrät der Blick in die geheime Geheimakte Delitzsch, die der LVZ-Redaktion exklusiv vorliegt. Vorsicht bleibt wie jedes Jahr geboten: Satirisches schmeckt nicht jedem.

Wahlk(r)ampf

2021 geht der Wahlk(r)ampf los. Zwar ist die Wahl zum nächsten Delitzscher Oberbürgermeister erst 2022, doch man(n) muss vor der Lage sein. Während der amtierende parteilose Stadtchef sich noch über die Vereinbarkeit von Führungsposition und Homeoffice mit Familienanschluss emanzipiert, die CDU weiter überlegt, welchen Hinterbänkler sie mit einer Kandidatur eigentlich verbrennen soll, bevor der richtige so weit ist und die SPD schon weiß, dass sie so oder so gegen das Ergebnis klagen wird, linken die Freien Wähler noch fix die Öffentlichkeit mit der Forderung nach gelben Schleifchen an den Gardinen im OberbürgermeisterInnenbüro – um dann auch dort eine gläserne Decke einzuziehen und einen Mann den Job machen zu lassen. OB ist eben ein Männerding.

Bad-BER

Wer auch immer den Job macht, er ist neben Bürger- auch Baumeister. Ohne Witz: Bis 2024 soll am alten Standort in der Elberitzstraße ein neues Bad für Delitzsch entstanden sein. Ob die Zeitschiene nun zu halten ist oder die Welt wieder ein bisschen BER braucht, nachdem ja sogar der irgendwie fertig geworden ist: Als erstes wird im Delitzscher Bad das Becken für die Unken fertiggestellt, die bezüglich des großen Projekts nicht nur während der Bauphase ununterbrochen quaken und dabei auch mal fix mit falschen Zahlen hantieren, sollte ihr nicht verlieren könnendes Kontra nach wie vor einfach keine Zustimmung finden.

Heimat für Unken

Apropos Unken und andere Tiere: Der unschlagbar beliebte Tiergarten Delitzsch bekommt einen neuen Eingangsbereich und wird dort um ein Basislager für selbst ernannte Tierschützer, Hobby-Sielmanns, Möchtegern-Goodalls und andere Menschen mit Fantasie- und/oder Doppelnamen erweitert, die am digitalen Facebookpranger jede Art der Arterhaltung zu bemängeln wissen. Die Örtlichkeit in so unmittelbarer Nähe des Tiergartens soll ihnen helfen, auf eigenen Wunsch auch live sehen zu können, worüber sie sich eigentlich aufregen wollen. Bei Bedarf können sie ihre eigenen Meerschweinchen, Katzen und Hunde mitbringen, damit diese daheim in der Wohnung nicht so einsam sind.

Keiner kommt

Nachdem es mit der Konsum-Filiale in der Halleschen Straße so gut funktioniert hat, geht von Delitzsch eine neue je nach konkreter Anwendung sogar weltrettende, in jedem Falle aber weltverändernde Bewegung aus: „Stell dir vor, es ist … und keiner geht hin“ – das funktioniert bei Läden genauso wie bei Kriegen. Bei Läden macht es natürlich mehr Sinn, denn da kann man hinterher bedauern, dass es sie nicht mehr gibt und sich schockiert zeigen, dass der Onlinehandel boomt, die Innenstadt verwaist und der Postbote nicht mal die Zeit hat zweimal zu klingeln.

