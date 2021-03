Delitzsch

Bad: Planungsleistungen kurz vor der Vergabe

Die Vergabe der Planungsleistungen für das neue beziehungsweise sanierte Bad in Delitzsch steht kurz bevor. Mitte April sollen sich die Architekturbüros mit ihren Ideen und Vorschlägen vorstellen. Dazu sollen auch jeweils zwei Vertreter der Bürgerinitiativen „Schwimmen in Delitzsch“ und „Pro Sportbad“ sowie des Jugendparlaments eingeladen werden. Die Planungsleistungen werden jeweils im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens vergeben. Die Entscheidung fällt voraussichtlich Anfang Mai. Es geht um drei Lose von der Objektplanung von Gebäude, Freianlagen und anderem über die Planung der technischen Ausrüstung einschließlich der Badewassertechnik bis hin zur Tragwerksplanung. Die Inbetriebnahme des Hallen- und Freibades in der Elberitzstraße soll 2024 erfolgen.

Glasfaser will Kundenanschlüsse in Rackwitz bis Herbst aktivieren

Die Deutsche Glasfaser hatte in Rackwitz zum Ende des Vorjahres noch ein Problem zu lösen: Die Deutsche Bahn hatte bis dahin alle Anträge des Telekommunikationsdienstleister abgewiesen, um für die Breitbandverlegung die Bahnstrecke zu queren. Wie das Unternehmen nun mitteilt, seien die entsprechenden Genehmigungen nun eingegangen. Aktuell laufen die Vorbereitungen, sagt Marketingkoordinatorin Marie Voßschult. Die Bohrungen in Rackwitz sollen ab April unter dem Gleiskörper parallel zur Unterführung der Leipziger Straße und südlich von Zschortau parallel zur Schrozberger Straße durchgeführt werden. Durch fehlende Genehmigungen sei es auch im übrigen Projekt zu Verzögerungen gekommen. In den Ortsteilen Rackwitz, Podelwitz, Schladitz, Zschortau, Lemsel, Brodennaundorf seien die Tiefbauarbeiten im öffentlichen Bereich dennoch weitgehend abgeschlossen, sagt Voßschult. Aktuell werden noch Hausanschlüsse gebaut, Kabeleinblas- und Montagearbeiten in den Verteilungspunkten durchgeführt. In Biesen wurde mit den Planungen begonnen und Anfang des zweiten Quartals sollen die Tiefbauarbeiten beginnen. Die Arbeiten in den übrigen Gebieten sollen bis zum Sommer beendet sein. Die Aktivierung der Anschlüsse werde bis Herbst andauern.

Löbnitz hofft auf mobile Impfzentren

Wenn mobile Impfzentren eingerichtet werden sollten, will sich Löbnitz auf alle Fälle als Station bewerben. Diese sollen jeweils einen Tag Station machen und dann rechtzeitig für die Zweitimpfung wiederkommen. Das neue Sportlerheim am Fußballplatz käme dafür infrage, so Bürgermeister Detlef Hoffmann (CDU). Dann könne auch sicher ein Fahrdienst für Senioren dorthin eingerichtet werden. Aktuell sei nicht genügend Impfstoff für diese Variante der Impfstationen da.

Sorge um Fördermittel

Wir sehen, dass Fördermittel eher abschmelzen“, zeigte sich der Delitzscher OBM Manfred Wilde (parteilos) im jüngsten Stadtrat leicht besorgt. Die Stadt kann wie so viele Kommunen Investitionen kaum ohne Fördermittel ausrichten. In der Vergangenheit gab es mitunter hohe Fördersätze, nun steht zu befürchten, dass auch in Reaktion auf die Corona-Folgen weniger Mittel aus Fördertöpfen zum Beispiel im Bereich Straßenbau fließen werden.

Gemeinderat Wiedemar tagt am Donnerstag

Die Mitglieder des Gemeinderats in Wiedemar kommen am Donnerstag zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Ab 19 Uhr soll es in der Turnhalle an der Kyhnaer Hauptstraße 29 in Kyhna unter anderem um die Stellungnahme zu einem Bebauungsplan der Stadt Delitzsch gehen. Neben den Informationen des Bürgermeisters Steve Ganzer (CDU) ist auch eine Bürgerfragestunde geplant. Die Sitzung ist öffentlich.

Löbnitzer setzen Pauschale für Schulbau ein

Die Gemeinde Löbnitz will die Mittel aus dem sächsischen Programm zur Stärkung des ländlichen Raums zum größten Teil für den künftigen Umbau des Grundschulgebäudes verwenden. Jeweils 70 000 Euro jährlich wurden dafür in den Jahren 2018 bis 2020 zur Verfügung gestellt. Löbnitz hat nur im Jahr 2019 eine Ausnahme gemacht und die Hälfte der Pauschale, 35 000 Euro, für das neue Vereinsheim, das die Landsportgemeinschaft am Fußballplatz errichtete, eingesetzt.

Lob für Unternehmen der Stadt

Lob seitens der Verwaltungsspitze gab es für die kommunalen Unternehmen. Delitzsch könne sich glücklich schätzen mit zum Beispiel der Wohnungsgesellschaft oder den Stadtwerken gesunde kommunale Unternehmen zu haben, in die man kein zusätzliches Geld pumpen müsse, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos).

