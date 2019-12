Bad für Delitzsch? Betriebskosten und Bau heiß diskutiert

Delitzsch

Erst ein Jahr ist es her, dass der Stadtrat Delitzsch einen Beschluss pro neues Ganzjahresbad in Delitzsch fasste. Nun steht das Projekt deutlich in Frage.

Rahmen sollte klar sein

Es sind genau jene Auflagen, die mit dem Beschluss vor einem Jahr verbunden waren, die das Projekt nun ins Wanken bringen. Die Grenzwerte wurden Ende November 2018 klar definiert: Sollten im Ergebnis der Planungsphase die Investitionskosten über 16 Millionen Euro und der prognostizierte Zuschussbedarf für die ersten beiden Betriebsjahre über 600 000 Euro liegen, wird das Vorhaben nicht umgesetzt. Nun hatte das Gremium am Donnerstagabend eine Informationsvorlage – also keinen Beschluss – von 16 Seiten auf dem Tisch, die deutlich macht: es geht nur unter 16 Millionen, wenn Verzicht geübt wird. Die Kostenschätzung für das Sportbad an der Sachsenstraße bleibt laut der Planungen mit rund 15,8 Millionen Euro brutto im Rahmen, indem es keinen Hubboden gibt, der Freibereich ohne Verschattung existiert, der Parkplatz geschottert ist und Spielplatz, Volleyballplatz und Sauna nicht existieren. Die Sauna würde zum Beispiel noch zusätzlich 2,4 Millionen Euro kosten. Und: Es muss mit dem Sportbad mit einem jährlichen Fehlbetrag von 1,1 bis 1,4 Millionen Euro gerechnet werden und mit einem Zuschussbedarf von mindestens 640 000 Euro.

Viele Bürger wollten bei der Sitzung dabei sein Quelle: Wolfgang Sens

„Der Bau selbst ist nicht das Problem, sondern die Betriebskosten sind das Problem“, betonte Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) mehrfach in der Diskussion. „Ein Sportbad so wie wir es uns vorgestellt haben, ist nicht zu haben“, so Uwe Bernhardt, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Auch die AfD plädierte dafür, genau zu prüfen, was man sich leisten kann und will. Die SPD dagegen plädierte dafür, den Mut für solch einen Bau und das „Zukunftsprojekt“ zu haben. Die Stadträte werden sich in den kommenden Wochen und Monaten weiter mit dem Thema befassen. Das Vorhaben sei zu komplex als dass man es einfach so zur Abstimmung bringen könne, so Wilde.

Schwimmen in Delitzsch in Sorge

Das Abspecken des Sportbades auf ein Minimum hatte auch die Initiative Schwimmen in Delitzsch (SiD) befürchtet, die sich für eine vernünftige Schwimmmöglichkeit in Delitzsch einsetzen will. Mit Handtüchern als Symbol bewaffnet, waren die Engagierten in den Stadtrat gekommen, um ihre Fragen in der Bürgerfragestunde zu stellen. Inzwischen existiert der Gedanke einen Förderverein für das Freibad zu gründen. Das nächste SiD-Treffen findet am 14. Januar um 19.30 Uhr in der Pfarrscheune Schenkenberg statt. An dem Tag soll es auch einen Ältestenrat des Stadtrats geben, wo das Thema Bad eine Rolle spielt.

Saison 2020 sicher?

Die Stadtverwaltung betont, dass – sofern es kein krassen baulichen Überraschungen und auswachsenden Reparaturbedarf gibt – die Saison 2020 im Delitzscher Freibad gesichert sei. Am 13. Mai 2020, ein Mittwoch, soll das Freibad voraussichtlich in die nächste Saison starten. Dann können auch die Besitzer von Jahreskarten sowie Zehner- und 20er-Karten ihre restlichen Ansprüche aus der wegen Krankheit des Schwimmmeisters vorzeitig beendeten Saison 2019 geltend machen.

Von Christine Jacob