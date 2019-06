Delitzsch

20 Jahre ist es her, dass Bärbel Wolf sich als Bestatterin selbstständig machte. Dabei war die gelernte Industriekauffrau vorher Fachverantwortliche in der Lohnbuchhaltung im Delitzscher Ziehwerk, wo in jenen Jahren der Großteil der Belegschaft entlassen wurde. Den Erstkontakt zur Branche hatte ihr Mann. „Er arbeitete damals beim Agrarflug. Auch da ging es zu Ende. Und es wurden gerade bei einem Bestattungsinstitut Mitarbeiter gesucht. Er wusste dann alles Praktische, als ich mich selbstständig machte.“

Vertrauen gewinnen

Ebenfalls mit im Boot war von Anfang an Sohn Kersten. Anfangs halfen Pauschalkräfte, inzwischen aber ist der größte Teil des Teams fest angestellt. Der damalige Standort im Altneubau in der Bitterfelder Straße ist geblieben. Doch er wurde um benachbarte Geschäftsflächen erweitert. „Anfangs war es schwer, aber wir konnten das Vertrauen gewinnen“, erzählt Bärbel Wolf. So wie an ihren vorigen Wirkungsstätten brachte sie ihre persönlichen Talente auch in diesen Beruf ein. „Anfangs gestaltete ich die Trauerfloristik teils bis in die Nacht“, erzählt die 74-Jährige. Sie will heute immer noch bei jeder Trauerfeier, die ihr Bestattungshaus gestaltet, dabei sein. „Es ist wichtig, wenn die Angehörigen wissen, da ist einfach jemand, an den sie sich wenden können. Aber auch das gute Verhältnis unserer Mitarbeiter, mich inbegriffen, ist wichtig. Das kommt den Hinterbliebenen zu Gute.“

Hilfe bei der Trauerarbeit

Es gibt einmal im Jahr eine Gedenkveranstaltung für die Verstorbenen. So und ebenfalls mit dem Trauercafé, das eine Mitarbeiterin leitet, soll den Angehörigen bei ihrer Trauerarbeit auch nach der Bestattung geholfen werden. Bärbel Wolf setzt sich dichterisch mit ihren Erlebnissen auseinander. Und so gibt es eine Weihnachtspost mit selbst verfassten Gedichten und Geschichten, die Hinterbliebene ebenso wie Geschäftspartner erhalten. Manchem Verstorbenen hat sie schon Gedichte aufgrund seiner Hobbys oder Charakterzüge gewidmet. Denn vielleicht hilft der ganz spezielle Rhythmus der Verse, die das Geschehen beschreiben und so zeigen, dass die Trauernden mit dem, was sie fühlen, nicht allein sind.

„Wichtig ist uns der sensible Umgang. Wir haben auch fast alle Angehörige verloren“, erzählen die Mutter und der 53-jährige Sohn über sich und ihr Team. Für Bärbel Wolf waren die Eltern der erste und zweite Sterbefall. Aber auch den Ehemann und Vater musste die Familie bereits vor sieben Jahren verabschieden.

Von Heike Liesaus