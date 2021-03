Baff Theater Delitzsch hofft auf Lockerungen

Delitzsch

Es gibt keine Kurse, keine Vorstellungen und der Lockdown hat alle fest im Griff. Doch das Baff Theater Delitzsch kann auf einen starken Rückhalt bauen, sodass man optimistisch in die Zukunft blicken kann.

Treue Unterstützer

„Sobald es möglich ist, werden wir die Kursangebote hochfahren“, versichert Jana Bauke vom Baff. Die Hoffnung des Teams ist, dass vielleicht die Kurse demnächst wenigstens im Freien stattfinden können, wenn das Wetter mitspielt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei zeigt sich das Baff den Eltern all der Kinder und Jugendlichen gegenüber dankbar, die in den vergangenen Monaten weiterhin ihre Beiträge gezahlt haben, obwohl natürlich kein Unterricht stattfinden konnte. „So konnten wir die Kursleiter bezahlen, die als freischaffende Künstler in dieser Zeit sonst ohne Einnahmen dastehen würden“, berichtet Jana Bauke, „das ist eine wirklich tolle Unterstützung.“

Kooperationen laufen

Das Baff steht nicht nur in den Startlöchern für einen hoffentlich baldigen Kursbeginn, auch Kooperationen sind in Arbeit. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken wird das für Ende 2020 vorgesehene und dann coronabedingt entfallene Weihnachtsmärchen zu einem Hörspiel, das demnächst den Schulen und Kitas kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Mit dem Soziokulturellen Zentrum und der Druckerei Schimmer wird ein Sommerferienprojekt vorbereitet, bei dem ein Theaterstück inklusive Bühnenbild entsteht.

Klassenzimmertheater wird gefördert

Und das Klassenzimmertheater, mit dem sonst durch die Schulen in ganz Nordsachsen gezogen wird, wird in diesem Herbst zu einem digitalen und interaktiven Klassenzimmer, das Schulen miteinander verbindet – spielbar ist das Stück komplett per digitaler Schalte oder auch tatsächlich vor Ort in den Schulen, sofern es die Regeln zulassen würden. Das Klassenzimmertheater, welches demokratische Prozesse zeigen und erlebbar machen wird, wird damit auch ein Pilotprojekt, gefördert mit Bundesmitteln.

Von Christine Jacob