Baff-Theater tourt durch Nordsachsens Schulen

Nordsachsen

Die Premiere ging nicht über die Bühne. Sie fand zwischen umgerückten Schultischen und zugestellten Tafeln statt. Das Delitzscher Baff-Theater ist jetzt wieder auf Tour durch die nordsächsischen Klassenzimmer der 7. bis 12. Klassen. Bis in den Februar hinein wird an etlichen Schulen gespielt.

„Freie Radikale“ macht Ärger

Alles dreht sich um eine Gang namens „Freie Radikale“, die getreu dem Motto „Macht kaputt, was euch kaputt macht“ schon einige Lehrer an die Grenzen und darüber hinaus gebracht hat. Die Vierer-Gang hat ihre eigenen Regeln, ihre eigenen Gesetze – und mit der Jugendlichen Alpha eine ebenso taffe wie dominante Anführerin. Dabei hat so jeder in dieser Gang doch eigentlich sein Päckchen zu tragen, seine ganz eigenen Sorgen und Ängste, ein – wenn überhaupt – nicht immer einfaches Elternhaus und Probleme in der Schule.

Mit dem Stück „Freie Radikale“ geht das Baff-Theater gemeinsam mit den jungen Zuschauern auf eine spannende Reise, die Theater erst recht dann vermag, wenn es so direkt daherkommt wie in diesem Fall. Die Schauspieler stehen plötzlich im Klassenzimmer und legen los. Sie stellen mit dem Stück Fragen nach dem Wert eines Menschen, Fragen nach Abhängigkeiten und Gruppendynamik. Es sind immer aktuelle Fragen. Was im Stück zutage kommt, ist entlarvend und teils schmerzhaft.

Delitzscher Studenten unterhalten

Die Schüler werden nach dem Stück nicht allein gelassen. Die jungen Schauspieler von der Theaterakademie, mit ihren Anfang 20 kaum wesentlich älter als ihre Zuschauer, treten danach noch in Dialog und Diskussion mit den Schülern. So werden Stück und Gedankenaustausch zu einer besseren Lektion als manche Schulstunde es im Frontalunterricht wohl je könnte. Schulen in ganz Nordsachsen und der Region kommen nun in den Genuss dieser besonderen Unterrichtseinheit, die Vorstellungen sind ausgebucht.

Regelmäßig macht das Baff-Theater so Schule, tourt bereits zum sechsten Mal. Die Schüler dürfen auch Themen für die nächsten Klassenzimmertheater vorschlagen.

Von Christine Jacob