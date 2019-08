Delitzsch

Dass das Thema Bahnlärm den Delitzschern nicht egal ist, hat der letzte Lärmaktionsplan des Eisenbahnbundesamtes gezeigt. Rund die Hälfte der knapp 100 Delitzscher Wortmeldungen zur jüngsten Befragung kamen vor knapp zwei Jahren aus dem Bereich um den Oberen Bahnhof sowie aus dem Ortsteil Döbernitz. Speziell rund um die Körnerstraße und den Poetenweg sorgen sich die Anwohner, wohnen sie doch zwischen einem Gleisdreieck, auf dem der Verkehr zunimmt.

Stadt Delitzsch aktiv

Im Schnitt sollen allein auf der Strecke gen Halle 2030 täglich schon mehr als 60 Züge rollen. Um die 40 Züge ist man bislang gewöhnt. Delitzsch hat sich daher unter anderem mit Stellungnahmen der Stadtverwaltung schon wehrhaft zu diesem Thema gezeigt. Das und die Zusammenarbeit von Verwaltung und Bürgern seien ein guter Ansatz, sagt Marco Kunze vom Vorstand der Bürgerinitiative (BI) Bahnemission-Elbtal. Die BI wurde 2011 gegründet und zählt aktuell 167 Mitglieder sowie 20 weitere ehrenamtliche Unterstützer. Der Verein macht ausdrücklich nicht gegen die Bahn und deren Schienenverkehr mobil, sondern tritt für eine leise Bahn ein. Dort, so der Ratschlag, könne auch Delitzsch ansetzen, um am besten noch bevor es in den nächsten Jahren akut ist, den Bahnlärm abzumildern. Studien zum Beispiel haben gezeigt, dass Lärmminderung um ein bis drei Dezibel durch Gehölze erreicht werden kann. So sei es richtig und wichtig, dass entlang der Bahnlinie zumindest in Richtung der Gärten ein grünes Band mit hohen Bäumen existiert.

Marco Kunze, Vorstandsmitglied der BI Bahnemission Elbtal. Quelle: Christine Jacob

Doch vor allem auf dem diplomatischen Parkett ist Arbeit gefragt. „Ohne die Bürger passiert gar nichts“, sagt Marco Kunze, „Bürgerbeteiligung geht beim Thema Lärm über alles.“ Das gilt natürlich auch bei Bemühungen gegen andere Arten des Verkehrslärms. Dabei sei, so Marco Kunze, stets auch der Netzwerkgedanke wichtig. Auch außerhalb von Lärmaktionsplänen müsse der Unmut gezeigt werden, pro leiserer Bahn. Voraussichtlich 2022 wird es wieder eine Öffentlichkeitsbeteiligung zum Lärmaktionsplan geben.

Bahn-o-Mat als Hilfe

Im Vorfeld der anstehenden Landtagswahl bietet die BI Bahnemission-Elbtal einen interaktiven Service an. Inspiriert vom Wahl-O-Mat kann man sich mit dem Bahn-o-Mat gezielt und einfach informieren: Was wollen die Parteien in der nächsten Legislaturperiode gegen laute Güterzüge unternehmen? Unter www.bahn-o-mat.de können Interessierte ihre eigene Position zum Bahnlärm durch Güterzüge mit jener der Parteien abgleichen, die zur Wahl antreten. Der gesamte Durchlauf dauert nur ein paar Minuten. Im Hintergrund analysiert das Programm, mit welcher Partei die Übereinstimmung am größten ist. Der Bahn-o-Mat kommt bereits zum dritten Mal zum Einsatz. Seine Premiere erlebte er zur Landtagswahl 2014 mit einer Bilanz von 3000 Nutzern. Im Vorfeld der Bundestageswahl 2017 ging er erneut online, rund 12 500 Personen nahmen das interaktive Onlineportal in Anspruch. „Je mehr Leute sich beteiligen, desto größeren Eindruck macht es auf die Politik“, verdeutlicht sagt BI-Vorstand Michael Krebs, „eine hohe Beteiligung zeigt ganz deutlich, wie dringlich das Thema für die Bevölkerung ist.“ Und auch dies sei eine Chance für Delitzsch, den Anfängen zu wehren, ergänzt Marco Kunze. Das Votum der Bürger will die BI den Mitgliedern des neuen Landtages übergeben.

Von Christine Jacob