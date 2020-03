Bangen ums Spirit-Festival 2020 in Roitzschjora

Roitzschjora

Es soll im August zum ersten Mal in Roitzschjora stattfinden: Das Festival „Spirit from the Street“, das als das wichtigstes Punk, Ska & Oi-Festival im Osten Deutschlands gilt. Von der Gemeinde Löbnitz wurde es als Nachfolger des Metal-Festivals „ With Full Force“ begrüßt. Doch auch die Veranstalter sind wegen der Corona-Krise derzeit im Homeoffice und melden sich über soziale Medien bei den Fans: In der aktuellen Lage ist nicht klar, ob das Spirit-Festival 2020 stattfinden kann. „Wir hoffen einfach, dass sich bis zum August die Lage beruhigt hat, planen und werkeln bis dahin ganz normal weiter daran. Sollte es wirklich zum Super-Gau kommen und die gesamte Festivalsaison fällt ins Wasser, können wir euch versichern, dass jeder seine schwer verdiente Kohle für die Tickets wiederbekommt.“

Harte Auswirkungen auf Veranstalter

Die Auswirkungen der aktuellen Maßnahmen treffen auch die Veranstalter aus Magdeburg hart. Sie organisieren nicht allein das Spirit-Festival. Die Spirit Events Werner & Peschke GbR betreibt das „Factory“, eine Konzert- und Party-Location in Magdeburg, steckt als Veranstalter hinter vielen Konzerten. Nun sei das Kerngeschäft dicht, die Einnahmen quasi auf null. Zudem kaufe niemand derzeit Karten.

Spirit-Klopapier als Dreingabe

Unterstützung ist willkommen: „Falls ihr dennoch überzeugt seid, dass bis zum Sommer wieder alles cool ist und noch kein Spirit-Ticket habt, freuen wir uns natürlich mega, wenn ihr gerade in diesen Zeiten zuschlagt.“ Und ein bisschen Ironie muss auch sein: „Als feine Dreingabe gibt es in dieser Zeit, die in 100 Jahren wohl als die große Klopapierkrise in die Annalen eingeht, ein paar Blätter feinstes Original-Spirit-Klopapier aus unserem Lager.“ Es ergeht ein Solidaritätsaufruf: „Wenn ihr könnt, unterstützt eure Künstler.“ Das ist möglich, in dem die Musik und die Merchandising-Artikel gekauft werden.

Das Spirit-Festival hat mit dem August-Termin immerhin einen gewissen Vorteil gegenüber dem „Full Force“. Das wanderte ja 2017 vom Roitzschjoraer Flugplatz in die Eisenstadt Ferropolis ab und es findet jeweils Ende Juni statt.

Von Heike Liesaus