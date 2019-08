Delitzsch

„Wir singen alles.“ Das sagte Martin Winkler, Vorsitzender des Schulze-Delitzsch-Chores, bisher jedem, der nach dem Profil des Männerchores fragte. „Allerdings war da immer im Hinterkopf: Oper hatten wir noch nicht.“ Das ändert sich gerade. Denn Sänger des Schulze-Delitzsch-Männer-Chores und ebenso Sängerinnen des Frauenchors gehören zum Ensemble, das am Wochenende die Barock-Oper Imeneo im Schloss Delitzsch aufführt. Die Leipziger Flügelschlag-Werkbühne holt damit die „Oper aufs Land“. Das besondere dabei ist, dass barocke Schlösser Sachsens als Spielstätten ausgesucht und Laienchöre einbezogen werden.

Seit Mai probten die Chöre in Delitzsch ihren Part. „Die Herausforderung ist nun, die sängerische Qualität zu liefern und gleichzeitig eine Rolle zu spielen“, so Winkler. „Das macht Spaß aber auch viel Arbeit. Händel ist nicht ganz einfach. Es soll wie Kinderlieder rüberkommen, aber es sind keine.“

Publikum ist nah am Geschehen

Die Chormitglieder sind das Volk, das von Rosmene verlangt, sich für Imeneo zu entscheiden, der sie gerettet hat. Aber deren Herz schlägt für ihren Geliebten Tirinto. Schon im vorigen Jahr gab es eine Imeneo-Aufführung in kleinerer Besetzung. Nun freut sich Regisseurin Anja-Christin Winkler, die mit dem Chor-Vorsitzenden zufällig den gleiche Nachnamen teilt, über die Fortschritte der inzwischen gelaufenen gemeinsamen Proben: „Die Profis haben viel Spaß dabei, mit den Laien zusammenzuarbeiten. Wir hatten befürchtet, dass es Vorbehalte geben könnte.“ Die Absolventen der Hochschule für Musik und Theater Leipzig erleben diese Probentage in der authentischen Umgebung der barocken Gemächer. Imeneo in Delitzsch wird für alle ein unmittelbares Erlebnis: Das kleine Orchester sitzt im Saal genau dort, wo die goldenen Barockengel mit ihren Instrumentenschweben. Auch sonst haben die Mitwirkenden wenig Abstand zum Publikum.

Premiere am Sonnabend ab 19 Uhr; zweite Aufführung am Sonntag ab 16 Uhr mit anschließenden Publikumsgespräch im Barocksaal des Schlosses Delitzsch. Eintritt: 13,50 Euro / 9 Euro ermäßigt. Kartenvorverkauf an der Museumskasse. Am Freitag ab 19 Uhr öffentliche Generalprobe. Eintritt: 6 Euro. Am Sonntag schließt das Museum wegen der Oper bereits um 15 Uhr.

Von Heike Liesaus