Barockschloss Delitzsch lässt die Puppen tanzen

Diese Protagonisten wirken sehr lebendig, aber sie haben unendlich viel Geduld. Und das ist gut so. Die Schau „Holzköpfe & Strippenzieher“ ist schon seit Ende November im Barockschloss Delitzsch aufgebaut. Aber nach der coronabedingten Schließung dürfen die Museen Sachsens jetzt erst wieder öffnen.

Die Gäste werden von einem halben Dutzend kleiner Bühnen empfangen, in denen Gliederpuppen, Faden- und Stabmarionetten aufgebaut sind. Alle sind von Hand gearbeitet, sie zeigen ganz unterschiedliche Stilrichtungen, feines Handwerk, künstlerischen Ausdruck. Sie stammen aus dem Fundus des Naumburger Figurentheaters. Turandot, Romeo, Julia, Schneewittchen, die sieben Zwerge und viele andere Theaterfiguren haben so im Schloss ihren Auftritt.

„Egal, welche Regelungen in der nächsten Zeit kommen“, so Museumsleiter Jürgen Geisler mit Blick auf die Endlichkeit der aktuellen Vorgaben, „wir wollen, dass die Ausstellung insgesamt circa zwölf Wochen öffentlich zugänglich ist.“ Heißt: Zeit, die jetzt verloren wurde, und die eventuell kommender Schließungen soll nachgeholt werden. Auch Termine, die im Rahmenprogramm geplant waren, sollen nicht ausfallen, sondern nur verschoben sein. Passend zum Thema ist diesmal eine Puppenspielerin eingeladen, die eine Janosch-Geschichte für die Jüngsten im kleinen Rahmen interpretiert. Am 13. Februar um 10.30 Uhr ist der nächste Termin angesetzt.

Auch sonst gibt sich das Schloss märchenhaft. Rätselhafte Märchenszenen sind über die Räume verteilt aufgebaut. Die ersten kleinen Besucher haben sich schon am damit verbundenen Gewinn-Spiel beteiligt.

Die Tourist-Information ist ebenfalls wieder zu besuchen. Dabei heißt es, den Geimpft- oder Genesenen-Nachweis sowie Personal-Ausweis vorzeigen. Es wird eine Registrierung per App oder Formular vorgenommen.

Barockschloss Delitzsch, geöffnet Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Von Heike Liesaus