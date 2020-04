Bastel-Selbstversuch in der Delitzscher Redaktion

Delitzsch

Was läuft nicht alles nicht in Corona-Zeiten. Zum Beispiel ist nicht über Basteltreffs zu berichten. So beschließt die in den Redaktionsräumen verbliebene zweiköpfige Besatzung selbst kreativ zu werden. Selbstgebastelte Grußkarten sollen zum einen die Adressaten aufbauen. Zum anderen gilt kreatives Schaffen als Balsam für von Ausgangsbeschränkungen geplagte Seelen. Aber welche Technik ist zu verwenden? Der Entscheid fällt gegen Pinsel und Farben oder Kartoffeldruck. Tonpapier, Stempel, Leim, buntes Bastelklebeband sind naheliegender. Zeitungspapier soll ebenfalls verwendet werden. Ehrensache. Corona-Nachrichten in kleine Schnipsel zu reißen hat was.

Ergebnis: So weiterzuempfehlen

Aus der gemeinsamen Materiallage entwickeln sich völlig unterschiedlichen Ansätze: Der Kollege beklebt die Kartengrundlage am Rand zuerst flächig mit Zeitungsschnipseln. Darauf platziert er jeweils ein kleineres meist buntes Blatt mit Ostergruß. Die Kollegin setzt Zeitungsschnipsel zu Osterhasen zusammen: Bauch, Kopf, Ohren oben, zwei Füße rechts und links. Fertig.

Zum Glück haben sich zu Hause Buchstabenstempel zu Gruß-Druck gefunden. Nach einigen „Frohe Ostern“ gefällt uns der Slogan „ Ostern jetzt!“ besser. Passt schöner zum subversiven Erscheinungsbild der Karten. Am Ende fragen wir uns, ob das alles als gutes Beispiel taugt. Basteln und den Slogan „Frühling jetzt!“ können wir aber guten Gewissens für die nächsten Tage weiterempfehlen.

Von Heike Liesaus und Mathias Schönknecht