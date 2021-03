Baubetriebe in und um Delitzsch: Aufträge sind da, aber auch Frust

Delitzsch

Walzerklänge aus dem Baustellenradio, die Sonne scheint. In den Neubauten an der Delitzscher Blumenstraße läuft der Innenausbau. „Das ist Klassik Radio Movie. Das hören wir seit einer Woche. Hat der Kollege entdeckt, da kommt Musik von Filmen und Spielen. Da haben wir uns zu viert drauf geeinigt“, erklärt Marco Klaws von der Leipziger Firma Waterproof-Systems, der gerade an den Heizungszuleitungen baut. So eine Baustelle erscheint fast als Oase in Corona-Zeiten. Aber wie geht es den Delitzscher Bauunternehmen generell? „Grundsätzlich sind wir froh, dass wir arbeiten dürfen. Aber die Einschränkungen gehen auch an uns nicht spurlos vorbei. Zum Beispiel, wenn Leute zu Hause bleiben müssen, weil sie ihre Kinder nicht los bekommen“, erklärt Mario Happich vom gleichnamigen Delitzscher Bauunternehmen. „Wenn ältere Beschäftige im Unternehmen sind, macht das nicht so viel aus. Bei uns sind es circa 20 bis 25 Prozent. Aber es betrifft uns nicht allein als Hauptgewerbe, sondern gerade beim aktuellen Projekt die Elektriker. Dann kommt es jeweils darauf an, wo die Ehepartner arbeiten. Am Ende muss man sich fair reinteilen.“

Ungewisse Lage

Auf der Seite der Aufträge gab es jetzt gerade eine gänzliche Stornierung, weil der Bauherr Angst um die finanzielle Belastung hat. „Viele wissen ja nicht, wie es wirtschaftlich weitergeht. Dieses Problem wird mit Sicherheit in Zukunft mehr zum Tragen kommen“, schätzt Mario Happich. Aktuell aber sind Baustellen im Gang und es ist auch die übliche saisonale Belebung im Frühjahr zu erwarten. Probleme gibt es auch, wenn schlüsselfertig gebaut und Ausbau-Material gebraucht wird. „Es gibt jetzt teilweise extrem lange Lieferfristen. Dann haben die Hersteller entweder selbst Personalprobleme, oder ihnen fehlen Teile, die nicht fristgerecht zur Verfügung stehen.“

Von „normal“ bis „nicht mehr feierlich“

Gerd Baumgärtel ist mit seinem Ingenieurbüro in Delitzsch vor allem mit Projekten im privaten Bereich in und um Leipzig befasst. Die Nachfrage sei da nach wie vor groß: „Bei uns läuft es ganz normal.“ Ähnlich Olaf Mikner, einer der Inhaber des Planungsbüros Probau, das sowohl für den privaten Bereich plant, als auch kommunale Auftraggeber hat: „Die Baubetriebe haben weniger mit Homeoffice zu kämpfen, das ist bei uns schon anders. Aber es ist auch nicht völlig unproblematisch: Es gibt Lieferengpässe und Preissteigerungen.“

Frank Schwarze aus Krostitz, der mit seinem Unternehmen Innen- und Außenputz, Stuckimitationen und auch Wärmeisolation anbietet, kann ebenfalls über die Auftragslage nicht klagen, aber er sieht sich „eingeschränkt ohne Ende“. Die Situation sei „einfach nicht mehr feierlich“. Das raubt ihm die Motivation, er sieht Stillstand und Homeoffice ringsum, während die Baufirmen weitermachen und sieht keinen Sinn darin. Er sorge dafür, dass seine Mitarbeiter Arbeit haben. Seine eigene Wochenarbeitszeit hat er zurückgefahren.

Gut ausgelastet

Erdbau & Abbruch Petersohn aus Lissa hat mit Baugruben, dem Ausheben von Regenwasserzisternen, den Vorbereitung für Pflasterarbeiten, mit Abriss und auch mit Transporten zu tun. „Wir erleben zurzeit keine Einschränkungen. Das einzige, womit wir uns derzeit auseinandersetzen sind die Tests“, erklärt Stephanie Petersohn. Nach wie vor sei das Unternehmen auch gut ausgelastet mit einer größeren Baustelle in Leipzig, aber auch mit vielen kleineren im Umland, die in den kommenden Monaten noch wachsen werden.

Von Heike Liesaus