Bauern in Hohenroda schaffen mehr Platz für Kühe

Hohenroda

Der schlimmste Stress ist vorbei. Jörg Reihe, Chef der Agrargenossenschaft im Schönwölkauer Ortsteil Hohenroda, kann durchatmen. Und die Kühe wirken auch wieder entspannt. Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten eine große Baustelle zur Fertigstellung gebracht und sich verkleinert – aus Liebe zum Tier.

Tierbestand reduziert

Von 600 auf 550 Kühe ist der Bestand runtergegangen. Die Kühe wurden in den vergangenen Jahren Stück für Stück „abgeschafft“, unter anderem mehr Jungtiere verkauft. Der neue Stall, für den im vergangenen Herbst Richtfest gefeiert wurde, bietet Platz für 490 Tiere. In der zweiten Halle des neuen Melkstands stehen nochmals 60 Kühe. Hintergrund ist, dass der alte Stall 1974 unter ganz anderen Prämissen und für deutlich kleinere Kühe als heute üblich gebaut wurde. Kühe der konventionellen Landwirtschaft sind heutzutage größer. Mit dem neuen Stall statt des 45 Jahre alten soll den Tieren mehr Komfort geboten werden. Es hat lange bis zur Umsetzung des millionenschweren Projekts gedauert. Bereits 2010 wurde mit den Planungen begonnen, einige bürokratische Verfahren zogen die Angelegenheit in die Länge, die Bauarbeiten dauerten schließlich zwei Jahre. Am Ende nun hat die Agrargenossenschaft mehr als fünf Millionen Euro investiert. Sie ist aktuell Arbeitgeber für knapp 30 Menschen aus der Region.

Als konventioneller Betrieb denkt die Agrargenossenschaft dabei dennoch weiter. So werden die großzügigeren Boxen zum Beispiel statt mit festen Eisenstangen nun mit speziellen flexiblen Rohren voneinander getrennt, so dass die Verletzungsgefahr für die Tier nochmals sinkt und sie sich keine Druckstellen holen. „Es ist einfach angenehmer für die Tiere“, erklärt Chef Jörg Reihe, „das System kommt neu aus Dänemark und ist hier noch nicht Standard, wird sich aber hoffentlich durchsetzen.“ Perspektivisch sollen die Jungtiere, die derzeit noch in Brinnis gehalten werden, ebenfalls an den Standort in Hohenroda umziehen. Der Neubau soll auch dem menschlichen Nachwuchs etwas bieten. Im Melkstand ist eigens eine Galerie eingebaut, von der aus Kindergartengruppen und Schulklassen erleben können, dass die Milch nicht einfach aus dem Supermarktregal kommt, sondern welche Arbeit dafür notwendig ist.

Zur Galerie Im Schönwölkauer Ortsteil Hohenroda hat die Agrargenossenschaft viel in eine neue Stallanlage investiert. Die Kühe sollen mehr Platz und Komfort bekommen. Es sind weitere Projekte geplant.

Die Hohenrodaer Milch landet weiterhin zum größten Teil in der Molkerei und von dort schließlich im Supermarkt, wird aber auch nach wie vor an der derzeit noch gesperrten Milchzapfstelle am Eingang des Betriebsgeländes in der Luckowehnaer Straße vertrieben. Im Frühjahr will die Agrargenossenschaft zudem eine Käserei aufbauen.

Von Christine Jacob