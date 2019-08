Löbnitz

Alles ist gut gegangen: „Die Firmen haben gute Arbeit geleistet“, schätzt Kathrin Bechtloff vom Bauamt der Gemeindeverwaltung in Löbnitz nach der Abnahme am Kirchgarten ein. Das Bild hat sich in den vergangenen Monaten gewandelt. Im vorigen August zeigte sich die Fläche noch schmucklos, jetzt gibt es eine landschaftliche Gestaltung mit niedrigen Mäuerchen und Beeten. Es gibt Wege, die zum Umrunden; Bänke, die zum Verweilen, einen Spielplatz, der zum Klettern und Buddeln einlädt. Wie gedacht, ist ein Treffpunkt für Jung und Alt entstanden. Die Fördermittel dafür kamen auch aus „Vitalen Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“.

Barrierefreies Spazierareal

„Die Wege sind barrierefrei und damit behindertenfreundlich angelegt“, erklärt Kathrin Bechtloff. Das Profil des Geländes wurde geändert. Das Areal vor dem Ausgang der Kirche ist jetzt zum Beispiel so gestaltet, dass auch größere Gesellschaften Raum finden, wenn sie aus der Kirche treten. Andererseits gibt es viele Anhaltspunkte für die Historie. Mit Raseneisensteinen sind zum Beispiel die einstigen Grundrisse der Basilika, die einst hier stand, nachvollzogen.

Ave von Schönfeld kommt ans Licht

Insgesamt ist die Anlage Ave von Schönfeld gewidmet, die mit Martin Luther in Kontakt stand. Eine hölzerne Plastik, die an die Adelige erinnert, steht bereits. Die Figur ist derzeit von einem Kasten verhüllt. Zur offiziellen Einweihung der Anlage am Tag des offenen Denkmals soll sie ans Licht kommen.

Mehr Pflanzen auf dem Gelände

Einige Pflanzarbeiten stehen für den Herbst aus. Auch ein Stück Bauzaun um die Parkfläche steht noch. Dort soll der Rasen in den Betongittern erst etwas anwachsen. Das Kriegsdenkmal ist unabhängig vom Kirchgarten-Projekt noch in der Sanierung. Auch die Fördermittel für die Info-Stelen, die über den Aufenthalt Luthers in Löbnitz informieren, sind schon zugesagt. Insgesamt wurde das Gelände grüner und vielgestaltiger. Für fast alle der circa 20 Bäume, die zusätzlich zu den erhaltenen gepflanzt wurden, wurden Paten gefunden. Hunderte Büsche und Stauden kamen in die Beete.

Beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag, dem 8. September, ist die evangelische Kirche Löbnitz ab 10 Uhr geöffnet. Um 11 und 13 Uhr starten Führungen mit Turmbesteigungen. Um 14 Uhr ein Sommerkonzert und um 16 Uhr wird der Ave-von-Schönfeld-Garten offiziell eröffnet.

Von Heike Liesaus