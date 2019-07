Delitzsch

Delitzsch hat einen Blickpunkt auf Zeit in der Innenstadt. Ein Kran ist an der Baustelle an der Karlstraße eingezogen. Derzeit hat der stählerne Riese, der die Dächer der Loberstadt überragt, noch nicht viel zu tun. Es wird gerade an der Baugrube gebaggert. Die Mitarbeiter der Dübener Bau- und Haustechnik sind dabei schon große Schritte vorangekommen. Die Konturen der 27 mal 34 Meter messenden Vertiefung zeichnen sich bereits akkurat ab. Der größte Teil wird Tiefgarage, über der dann die künftige Hofanlage mit Grün, aber auch weiteren Stellplätzen entsteht. „Das Gebäude selbst wird die Bebauungslücke entlang der Straße bis auf eine Durchfahrt vollständig schließen“, ist von Kathi Neumann, der Abteilungsleiterin Technik bei der Wohnungsgesellschaft Delitzsch (WGD), zu erfahren.

Archäologen schließen Arbeiten ab

Die archäologischen Untersuchungen, die parallel zum Grubenaushub laufen, sind fast abgeschlossen. Es gab Funde alter Mauerreste, die dokumentiert wurden, jedoch nichts Erhaltenswertes. Seit Mitte Juni ist das Areal, das in den vergangenen Jahren als provisorischer Parkplatz genutzte wurde, Baustelle.

Die WGD errichtet auf der rund 2000 Quadratmeter großen Fläche einen mehrgeschossigen Komplex mit 20 Wohnungen. Der Bedarf nach barriere-reduzierten, zentrumsnahen Wohnungen ist da. Die WGD wirkt somit dem Wohnungsmangel, der aufgrund der inzwischen wieder angestiegenen Nachfrage entstehen könnte, und damit auch der Steigerung des Mietenniveaus in der Loberstadt entgegen.

Von Heike Liesaus