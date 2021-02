Bauideen am Werbeliner See zu Grabe getragen

Delitzsch

Es ist wohl nur noch die Einsicht in die Notwendigkeit geblieben, Dinge zu akzeptieren, die man nicht ändern kann. Der Stadtrat Delitzsch hat in seiner jüngsten Sitzung die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan „Themen- und Landschaftspark am Werbeliner See“ beschlossen. Ein lang gehegter Traum ist damit endgültig zu Grabe getragen.

Lang gehegter Traum

Die Idee zum Themen- und Landschaftspark ist fast ein Jahrzehnt alt. In dem Zeitraum aber hat sich bekanntlich vieles rund um den See geändert, wo nach Empfingen vieler Bürger inzwischen nichts mehr möglich ist. Der Stadtrat hatte noch Ende 2012 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes gefasst. Es sollte eine planungsrechtliche Grundlage für die Entwicklung eines Sondergebietes „mit der Zweckbestimmung Freizeit und Erholung nordöstlich des Werbeliner Sees“ geschaffen werden. Es ging um fast 30 Hektar Fläche. Ein touristisch wenig erschlossenes Gebiet hätte eine Aufwertung erfahren sollen – man wollte Freizeitangebote im Bereich des Leipziger Gewässerverbundes ergänzen.

See unter Schutz

Der See aber steht inzwischen bekanntlich seit 2019 unter Schutz, unter anderem das Baden ist verboten, die Wege dürfen nicht verlassen werden. Schon vor fünf Jahren unterlag das Gebiet des Werbeliner Sees einer sogenannten Einstweiligen Sicherstellung. Da macht ein B-Plan mit der Hoffnung auf Freizeitangebote also keinen Sinn mehr, oder wie es in der Beschlussvorlage heißt: „Als Folge der seit 2016 eingetretenen Änderungen des naturschutz-rechtlichen/planungs-rechtlichen Rahmens lassen sich die in der Bauleitplanung beabsichtigten Ziele der Entwicklung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Freizeit und Erholung nicht mehr realisieren.“

Der Stadtrat hat die Vorlage einstimmig und diskussionslos angenommen – anderes blieb wohl kaum nicht übrig.

Von cj