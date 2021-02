Delitzsch

Virtueller Rundgang durch das Genossenschaftsmuseum steht online

Corona hat das Deutsche Genossenschaftsmuseum besser ins weltweite Netz gebracht. Wie in vielen anderen Museen hat sich auch die Leitung dieser Kulturstätte während der langfristigen Schließung entschlossen, einen virtuellen Rundgang anzubieten. Die Vorbereitung, besonders das Anfertigen der geeigneten 3D-Skizze des Gebäudes nahm mehr Zeit in Anspruch als gedacht. „Aber wir finden, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann“, stellt Kurator Thomas Keiderling fest. Der neue virtuelle Rundgang zeigt zwölf Stationen, die ausgewählte Highlights der Dauerausstellung zum Genossenschaftsgründer Hermann Schulze-Delitzsch und zur Genossenschaftsidee präsentieren. Dennoch kann der virtuelle Auftritt keine Konkurrenz für den realen sein. Denn „Vor Ort erfährt der Besucher natürlich viel mehr zu den einzelnen Stationen beziehungsweise gibt es noch vieles zu entdecken“, so Keiderling. Sobald das Museum in der Kreuzgasse wieder öffnen darf, sind dort Besucher willkommen. Angemeldete Gruppen können auch außerhalb der regulären Öffnungszeitengeführt werden.

Der virtuelle Rundgang ist online unter www.genossenschaftsmuseum.de/Rundgang/ aufrufbar.

Delitzsch bereitet sich auf Zensus vor

Im nächsten Jahr wird wieder ein europaweiter Zensus durchgeführt. Es geht um Erhebungen zu Bevölkerung, zur Erwerbstätigkeit, zum Wohnungsbestand und zur Wohnsituation. Zur Vorbereitung, Koordination, Durchführung und Nachbereitung des Zensus 2022 wird eine kommunale Erhebungsstelle eingerichtet. Die Stadt Delitzsch sucht zum 1. Oktober 2021 eine Leitung der örtlichen Erhebungsstelle für den Zensus.

Die Stelle ist auf www.delitzsch.de ausgeschrieben.

Bad-Azubi gesucht

Noch bis zum Freitag können sich Interessenten für den Ausbildungsplatz zur oder zum Fachangestellten für Bäderbetrieb in Delitzsch bewerben. Damit bildet die Stadtverwaltung erstmals selbst Personal in diesem Bereich aus. Im Freibad war es wegen Personalmangels zu Einschränkungen der Öffnungszeiten gekommen. Wer in diesem Jahr die dreijährige duale Ausbildung anfängt, wird rechtzeitig fertig, um mit dem neuen Bad, das 2024 in Betrieb gehen soll, durchzustarten.

Notreparatur an Kita-Dach in Döbernitz

Am Dach der Kindertagesstätte Landmäuse im Delitzscher Ortsteil Döbernitz musste kurzfristig eine Notreparatur erfolgen. Wegen eindringenden Tauwassers nach dem kurzen Wintereinbruch im Februar hatte es einen Wasserschaden am Dach gegeben. Dieses war bereits nach einem Rohrbruch vor fünf Jahren in Mitleidenschaft gezogen. Für dieses Jahr war eine Dachsanierung angedacht. Nun jedoch musste kurzfristig eine Notreparatur umgesetzt werden: Die Deckenabschnitte, die sich über den Sanitärbereichen befinden, wurden geöffnet, durchfeuchtete Dämmwolle entfernt und die Decke in diesem Bereich mit wasserabweisenden Material wieder verschlossen. Derzeit laufen laut Stadtverwaltung unter anderem noch Trocknungsarbeiten. Rund 70 Kinder können inzwischen wieder die Kita besuchen, die Vorschüler und -schülerinnen sind aktuell noch in der Kita Freundschaft im Delitzscher Osten untergebracht. Im Bauamt der Stadtverwaltung wird wie für 2021 geplant die Sanierung des gesamten Daches weiterhin vorbereitet.

Baumfällungen noch bis Ende Februar

Noch bis Ende des Monates laufen Baumfäll- und Pflegearbeiten in Delitzsch. An der Wallgrabenpromenade sind Fällungen wegen der Verkehrssicherheit erforderlich geworden. Unter anderem war ein Ahorn von der Rußrindenkrankheit, die im gesamten Stadtgebiet Probleme bereitet, betroffen. Ersatzpflanzungen sollen laut Verwaltung im Herbst und wenn möglich an den Entnahmestandorten erfolgen. Die Initiative der Delitzscher Baumfreunde beobachtet die Fällungen kritisch.

Anett Hacker verlässt Bibliothek

Die Stadtbibliothek Delitzsch braucht eine neue Leitung. Anett Hacker, die die Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) seit fast fünf Jahren geführt und geprägt hat, verlässt die BAL aus privaten Gründen. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, so die 40-Jährige. Vor allem hinsichtlich der Angebote für Kinder hat Hacker die BAL optimiert, die Kleinsten haben einen eigenen Bereich. Zudem hat sie neue Formate wie das Bilderbuchkino etabliert. Die Nachfolge ist zum 16. Juni 2021möglich.

Stellenanzeige unter www.delitzsch.de/stellenangebote

